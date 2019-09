78 años de Linda McCartney: Un libro para celebrar su talento

78 años cumpliría este martes la reconocida Linda McCartney. Nació el 24 de septiembre de 1941 en Tucson, Arizona, y durante su vida fue una intérprete musical, compositora, activista a favor de los derechos de los animales y fotógrafa estadounidense.

Como fotógrafa fue corresponsal para la revista Rolling Stone y retrató a grandes artistas como Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Janis Joplin, Eric Clapton, Simon and Garfunkel, The Who, The Doors y Neil Young.

Para celebrar el natalicio de la mujer de Paul McCartney, la editorial Taschen decidió decidió lanzar de sus imprentas el libro «Linda McCartney, The Polaroid Diaries», con registros inéditos en este formato de fotografía tomadas por este icono.

#ThePolaroidDiaries is a pre-Instagram glimpse into the life of an extraordinary family, a celebration of Linda McCartney’s legacy as a fiercely committed artist and of the instant magic of Polaroid film. @TASCHEN 📸https://t.co/ehs5kuyMvi pic.twitter.com/sTCyRhsICm — Paul McCartney (@PaulMcCartney) September 24, 2019

Este libro fue lanzado oficialmente el pasado 18 de septiembre en el Victoria and Albert Museum de Londres y estuvieron a cargo de este evento Paul, Mary y Stella McCartney.

Este texto es un testimonio del talento como fotógrafa de Linda McCartney y que contó con la estrecha colaboración del ex miembro de The Beatle y sus hijos. Cada ejemplar tiene 232 páginas (tapa dura), que cuenta con fotos familiares espontáneas en formato polaroid, hasta registros de sesiones de estudio con Stevie Wonder.

El libro se centra en la forma distinta de la fotógrafa de ver el mundo y su familia, a través de retratos encantadores y extravagantes que realizó desde principios de los años 70 hasta mediados de los 90.

