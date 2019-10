Norah Jones y Mavis Staples se unen en nueva canción

Norah Jones y Mavis Staples son dos de las voces femeninas más relevantes de nuestros tiempos y no sería sorpresa verlas trabajando juntas. Lo extraño es que no haya pasado en todo este tiempo, pero no hay plazo que no se cumpla.

Ambas artistas se han unido para interpretar “I’ll Be Gone” una balada que mezcla ingredientes del country y del gospel, canción producida por Norah Jones junto a Pete Remm, quien también estuvo a cargo de la letra de la canción.

Si bien se trata de la primera vez en que ambas artistas se reúnen en el estudio de grabación, han sido varias las veces en que se han subido juntas al escenario, como cuando lo hicieron por primera vez en 2010 en un show en honor al ex Beatle, Paul McCartney.

Ambas artistas se encuentran de gira promocionando sus más nuevas producciones, Norah Jones con Begin Again, editado en abril pasado y Mavis Staples con We Get By, editado en mayo.