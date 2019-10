Michelle Bachelet envía delegación a Chile para examinar las denuncias de abusos de los DD.HH.

A través de cuenta de Twitter, la ex presidenta y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, informó que envió una delegación a Chile para examinar las denuncias de abusos de los derechos humanos.

Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los #DerechosHumanos en #Chile . Parlamentarios y el Gobierno han expresado su interés en recibir una misión de @UNHumanRights .

A eso del medio día, el canciller Tedoro Ribera, informó que el presidente Sebastián Piñera lo instruyó para invitar a la ex mandataria a que traiga personas para “constatar en terreno las labores que se realizan para el resguardo de los derechos fundamentales”.

“El Presidente de la República me ha instruido de que nos contactemos con la alta comisionada y con su oficina para invitarla a que traiga personas a Chile con el fin de reforzar la oficina y pueda constatar en terreno las labores que se realizan para el resguardo de los derechos fundamentales “, señaló el ministro

El secretario de Estado añadió que “nosotros creemos que es importante que tengan acceso a todo lo necesario, plena transparencia, pleno acceso, eso le hace bien a la democracia y le haga bien a los derechos fundamentales. El Presidente de la República va a comunicarse a la brevedad con la alta comisionada Bachelet. Igual invitación se le hizo a José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch“.

El canciller confirmó que se realizarán las cumbres de la APEC, en el mes de noviembre, y de la COP25, en diciembre.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores no está ajeno a la realidad, seguimos adelante con la planificación de las cumbres, lógicamente adecuándonos a las circunstancias, pero no tenemos ningún elemento que nos pudiera justificar no hacerlas”, expresó.