Chadwick tras la aprobación de su acusación: “Jamás he adoptado una medida o he omitido una medida con el propósito que se pueda abusar de los DD.HH. de ninguna persona”

“Jamás he adoptado una medida o he omitido una medida con el propósito que se pueda abusar de los DD.HH. de ninguna persona”, aseguró el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, tras la aprobación de la acusación constitucional en su contra.

Los dos capítulos del libelo fueron aprobados por 23 votos a favor y 18 en contra por lo que el ex secretario de Estado queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 5 años.

Chadwick aseveró que “lamento muy profundamente los fallecidos, los heridos, quienes han resultado abusados en sus DD.HH. y quienes han sido víctimas de la violencia”.

El ex secretario de Estado reiteró “con la más profunda convicción mi inocencia. Mi inocencia frente a los cargos que se han formulado en la acusación constitucional que recién se ha aprobado”.

Además, calificó la acusación en su contra de “injusta, infundada y politizada”.

El ex ministro agradeció a los parlamentarios de Chile Vamos por haber votado en contra y lo “respaldaron”. “A ustedes, muchas gracias por ese respaldo”, dijo Chadwick.

Sus agradecimientos también se extendieron a los ministros de Estado, como quien le sucediera en el Ministerio del Interior, el ministro Gonzalo Blumel. Finalmente, también agradeció al presidente Sebastián Piñera por “la confianza que depositó en mi persona para haber ejercido el cargo”.