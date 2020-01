Tras la salida de Julián Castro: ¿Quiénes son los candidatos demócratas que continúan en la carrera presidencial?

El ahora ex postulante a la Casa Blanca señaló en su mensaje en la red social que “estoy muy orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos. Voy a seguir luchando por un EE.UU. donde todos cuenten”.

It’s with profound gratitude to all of our supporters that I suspend my campaign for president today.

I’m so proud of everything we’ve accomplished together. I’m going to keep fighting for an America where everyone counts—I hope you’ll join me in that fight. pic.twitter.com/jXQLJa3AdC

— Julián Castro (@JulianCastro) January 2, 2020