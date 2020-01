El regreso de Juan Guaidó a la presidencia de la Asamblea Nacional

Se declaró a Juan Guaidó como presidente reelecto de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, por 100 votos. Además, se nombró a Juan Pablo Guanipa como el primer vicepresidente y a Carlos Berrizbeitia segundo vicepresidente.

A través de su cuenta de Twitter, Guaidó celebró el ingreso a la Asamblea Nacional y aseguró que “estamos firmes”.

Entramos al hemiciclo. Aún quedan diputados resteados siendo agredidos a las afueras por las fuerzas represivas de la dictadura. La dictadura y sus cómplices hicieron un ridículo y salieron corriendo. Estamos firmes.#100diputados #ANLegítimaConVzla pic.twitter.com/JUWSkCjWYy — Juan Guaidó (@jguaido) January 7, 2020

Tal como ocurrió el domingo, efectivos de la Guardia Nacional intentaron impedir la entrada de Guaidó, quien fue rectificado como jefe parlamentario. Sin embargo, el presidente encargado junto a 100 diputados, ingresaron a la fuerza luego de ser retenidos por casi una hora. Tras esto, Luis Parra junto a parlamentarios chavistas huyeron del lugar.

La Asamblea Nacional publicó en su cuenta de Twitter el momento del ingreso de Guaidó.

#ANLegitimaConVzla | Así los diputados de la Legítima #AsambleaVE entraron al Palacio Federal Legislativo, para instalar la primera Sesión Ordinaria del período legislativo 2020-2021. Cortesía @nytimeses pic.twitter.com/rFjK0Utfx5 — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 7, 2020

¿Quién es Luis Parra?: El principal opositor a Juan Guaidó

Este domingo 5 de enero estaba planificada en la Asamblea Nacional la elección de una nueva junta directiva, proceso que se realiza cada año. Todos esperaban que Juan Guaidó, presidente de la cámara, asumiera tal cargo nuevamente, sin embargo, la Guardia Nacional impidió que ingresara al recinto, mientras que Luis Parra fue proclamado como el nuevo presidente con el apoyo de diputados chavistas.

Luis Alberto Parra Rivero, de 41 años, nacido en el Municipio Independencia, en Yaracuy, en el noroeste del país, se graduó en Administración de Empresas en el Instituto Universitario de Tecnología. Fue electo diputado como candidato de la Mesa de la Unidad Democrática en 2015. Como parlamentario se centró en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y sobre el Cambio Climático.

Fue relacionado con actos de corrupción en diciembre de 2019, por participar junto a otros diputados en el programa de alimentos subsidiados del gobierno y de mediar en el extranjero a favor de empresarios relacionados a al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hecho que provocó su expulsión de su partido llamado Primero Justicia.

Durante las elecciones en el Congreso el fin de semana, periodistas captaron imágenes de Guaidó tratando de ingresar al edificio saltando una reja que rodea el lugar mientras que sus seguidores lo apoyaban desde las afueras. Horas después, Maduro, apareció en la televisión afirmando que “si no entró, fue porque no tenía los votos”, pese a que las imágenes demostraban que fueron los militares los que no permitieron el ingreso al presidente encargado.

Antes de que Guaidó junto a 100 diputados lograrán entrar al lugar este martes, Luis Parra publicó en su Twitter lo siguiente: