Conflicto entre Estados Unidos e Irán: Una bola de nieve que no parece detenerse

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a través de su cuenta de Twitter que no le importa si el régimen de Irán acepta negociar. “Dependerá totalmente de ellos, pero sin armas nucleares y de que ‘no maten a sus manifestantes’”, se refirió e el mandatarto estadounidense a las palabras del asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien.

En apoyo a los ciudadanos de Irán, el presidente Trump publicó en persa el siguiente mensaje:

Uno de los líderes del partido republicano y representante de California, Kevin McCarthy, compartió en su cuenta de Twitter que introduciría una resolución en apoyo a los protestantes en Irán. “El mundo está mirando y la gente de Irán necesita saber que no están solos en este esencial momento”.

I’m introducing a resolution in support of the protestors in Iran. The world is watching, and the people of Iran need to know that they are not alone in this pivotal moment.

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) January 13, 2020