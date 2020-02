Las canciones que cumplen 20 años este 2020

Hoy recordamos las 15 canciones que marcaron el inicio de la década. Estos sencillos lanzados a principios del siglo XXI, cumplen dos décadas.

U2 – “Beautiful Day”

La canción es del famoso disco “All That You Can’t Leave Behind” en donde ganaron siete premios Grammy. Esta es una de las mejores canciones de toda su discografía y además una de las más conocidas. Además, de acuerdo a datos de la NASA, este record fue elegido por una gran cantidad de astronautas de para despertar de sus misiones espaciales.

Backstreet Boys – “Shape Of My Heart”

El grupo estadounidense lanzó su cuarto disco titulado “Black & Blue”, con la canción Shape Of My Heart siendo el primer sencillo del álbum. Esta debutó en el número nueve en Billboard Hot 100 y llegó a estar en el primer puesto de Billboard Top 40 Mainstream. El track tuvo una nominación a los Grammy en Mejor Actuación Pop por un Dúo o Grupos con Vocales.



Bon Jovi – “It’s My Life”

Un de los clásicos del rock moderno en los 2000, luego de que la banda tuviera un Descanso de cinco años. Esta canción es uno de los sencillos más vendidos del mundo con seis millones de copias. El sencillo aparece en la película estrenada en 2019, Capitana Marvel, y en la serie Glee.



Blink -182 – “All The Small Things”

Para muchos es considerado un himno de la música de la década del 2000. Este sencillo pertenece al álbum Enema of the State y es uno de los mayores éxitos de la banda, llegando al primer puesto en la lista Alternative Songs de Estados Unidos. También llegó al lugar número seis en la lista Billboard Hot 100. En el videoclip se parodian a distintas bandas y grupos, como Backstreet Boys con su single I Want It That Way.



Britney Spears – Oops!… I did It Again”

La princesa del pop hizo historia con esta mítica melodía y su recordado traje de látex rojo, alabado por cantantes en la actualidad. Hasta el 2009, este sencillo había vendido siete millones de copias, posicionándose como el quinto sencillo más vendido durante esa década.

Coldplay – “Yellow”

La romántica canción del grupo británico Coldplay llegó a vender más de 2 millones 560 mil copias en todo el mundo. Esta siempre será una de las favoritas para los fanáticos de esta agrupación y la canción que logró la fama mundial, siendo nominada a un Gammy por Mejor Canción de Rock. El vocalista Chris Martin, mencionó que la letra de la canción trata de querer hacer algo por otro y no necesariamente en el sentido romántico.



Daft Punk – “One More Time”

La canción del dúo francés fue una de las primeras del género electrónico y estuvo posicionada en el número 33 en las 100 mejores canciones de la década (2000-2009) según la revista Rolling Stone. También fue nombrada como La Mejor Canción Dance de Todos los Tiempos por una encuesta realizada por la revista Mixmag. El videoclip es un cortometraje animado que fue dirigido por el japonés Kazuhisa Takenouchi

Eminem – “The Real Slim Shady”

Esta fue la primera canción del rapero en llegar al primer puesto en el UK Singles Chart y el cuarto del Billboard Hot 100. También ganó varios premios en los MTV Video Music Awards y el Grammy a la mejor actuación de rap en solitario. En el video musical se puede ver a Eminem cantando en varios lugares, como un hospital psiquiátrico, un restaurant de comida rápida, los Grammy y una fábrica.



Lenny Kravitz – “Again”

La mezcla de balada romántica y rock consiguió el Grammy a mejor interpretación masculina de rock el 2001. Esta canción relata la pérdida de contacto con un amor del pasado y medita la posibilidad de una oportunidad para volver a estar en esa relación. Fue uno de los sencillos más populares del artista, llegando a ocupar el cuarto lugar en los Billboard Hot 100.



Limp Bizkit – “Rollin´”

Con una combinación de metal y rap, el video de esta canción tiene la aparición del famoso actor Ben Stiller y Stephen Dorff quienes le dan a Fred Durst (líder de Limp Bizkit) las llaves de su auto Bentley Azure. Durst maneja el vehículo por las calles junto a los otros miembros de la banda. Este fue el único sencillo del grupo que llegó al primer lugar en la UK Singles Chart, donde estuvo durante dos semanas.



Linkin Park – “In The End”

Se llegaron a vender 2.9 millones de copias del disco “Hybrid Theory” que contiene el sencillo In The End. Esta canción logro el reconocimiento internacional del grupo, llegando al primer lugar en listas de todo el mundo. Interpretada por el fallecido Chester Bennington (1976-2017), el single ha sido utilizado en una gran cantidad de videos de acción o héroes.



Madonna – “Music”

La reina del pop lanzó el primer sencillo de su octavo álbum. Esta canción se colocó en los primeros puestos de las principales listas musicales del mundo. En Alemania fue nominada Disco del Año. Meses antes del estreno, una copia no autorizada fue filtrada en internet, llegando a difundirse en distintos fotos. Ante esto, la portavoz de Madonna, comentó que el material era un “trabajo en progreso que fue robado”, debido a esto la publicación del single fue retrasada.

Oasis – “Let It Out”

Es el primer sencillo del cuarto álbum de la banda de rock británica Oasis, es la más pegadiza por su melodía y letra que habla de cómo superar la depresión y aprovechar el momento. Este es el álbum más irregular y psicodélico, llegando al número uno en las listas de Reino Unido.

Robbie Williams – “Rock DJ”

El sencillo del cantante británico es una gran referencia de “It’s Ectasy When You Lay Down Next To Me” de Barry White del 1977. Rock DJ fue la cuarta canción con mejores ventas de ese año en el Reino Unido. Robbie Williams comentó que una parte de su inspiración para este single fue su mentor en UNICEF, el fallecido Ian Dury.



Red Hot Chili Peppers – “Californication”

El sencillo tuvo dos nominaciones a los Grammy en las categorías Mejor Interpretación Rock de un Dúo o Grupo con Vocalista y Mejor Canción de Rock. La revista Q Music la puso en la lista “Las 1000 mejores canciones de siempre”, ocupando el puesto #274. También se encuentra en el lugar #44 de las “100 Grandiosas Canciones de los 2000´s en inglés” del canal musical VH1.