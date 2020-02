Argentina vuelve a ponerse el pañuelo verde pidiendo aborto legal

En 2018 Argentina vivió un hito histórico en el debate sobre aborto legal. Las posturas de pañuelos verdes y celestes se enfrentaron hasta altas horas de la madrugada en el Congreso donde finalmente el Senado rechazó la legalización del aborto.

El debate estuvo en semi pausa hasta ahora donde nuevamente las olas verdes y celestes se están tomando nuevamente las calles de Buenos Aires.

Bajo la consigna “Pañuelazo Federal” miles de mujeres volvieron a exigir al Congreso que se apruebe la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para legalizar el aborto, que hasta hoy es un delito el que arriesga hasta cuatro años de cárcel .

En distintos puntos del país muchas mujeres se reunieron conmemorando además el #19F, día de Acción Verde por el Derecho al Aborto en el marco de la campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Por su parte, el Poder Ejecutivo presentará un proyecto propio sumándose al ya existente, lo que hace temer a los abanderados verdes que se encuentren con trabas como la objeción de conciencia o que se dilate el acceso.

El proyecto, entre otras cosas, declara querer “garantizar el derecho a la salud integral a mujeres, niñas, adolescentes, disidencias, en todo el territorio nacional. Caso contrario se perpetuará la discriminación territorial, por condición de clase, etnia y por identidad de género a más de la mitad de la población. Pensamos la educación con perspectiva de género como práctica democrática liberadora. A más de trece años de la sanción de la ley 26150 que crea el Programa de Educación Sexual Integral reafirmamos que nuestra consigna es una exigencia al gobierno nacional y también a los gobiernos provinciales”.

Y continúa: “garantiza el acceso al aborto a mujeres y personas con capacidad de gestar de manera voluntaria hasta la semana 14 de gestación. Luego de la semana 14, será necesario alguna causa: riesgo a la vida, a la salud o violación. Sin límite de plazo, ni denuncia judicial…toma la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud: el completo bienestar físico, mental y social. Establece y define al derecho al aborto como un Derecho Humano, que la a práctica se debe garantizar dentro de los 5 días corridos en que la mujer o persona gestante solicita el aborto. Garantiza el acceso al derecho al aborto a niñas, niñes y adolescentes. En todos los casos tiene que prevalecer el interés superior del niño. Ninguna persona puede ser reemplazada en el ejercicio del derecho a decidir”.

“Aborto legal para no morir”

Entre los gritos y peticiones que las argentinas realizaron ayer en la marcha, el momento icónico fue cuando se presentó el colectivo chileno Las Tesis con una versión de “un violador en tu camino”. Vestidas con un mameluco rojo y también haciendo una coreografía sobre el escenario dispuesto se escuchó:

“El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves… y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía, y la culpa no era mía si me cuidaba, ni cómo vivía… el violador eras vos, el opresor eras vos. Es el Congreso adonde votan el aborto clandestino“