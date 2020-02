¿Qué ocurrió en el debate demócrata de Estados Unidos?

Los seis aspirantes presidenciales en Estados Unidos, se enfrentaron este miércoles 19 de febrero por la noche en Las Vegas, días antes de las elecciones primarias del estado de Nevada. Lo nuevo de este debate fue la aparición del exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien logró la cantidad de votos en las encuestas obligatorias del Comité Nacional Demócrata (DNC en inglés) esta semana para participar.

Uno de los postulantes que participó del debate fue Joe Biden. Él fue vicepresidente de Barack Obama durante ocho años y sirvió en el Senado por 36 años. Dentro de sus propuestas planea continuar con el plan de salud “obamacare” (ley de cuidados de salud a bajo costo) y agregar un seguro de salud pública. Fue acusado de abuso sexual por cuatro mujeres.

Peter Paul Montgomery Buttigieg, es el Alcalde de South Bend, Indiana. Surgió del anonimato para convertirse en una de las figuras más relevantes del partido. Es el primer nominado abiertamente gay de solo 38 años, cristiano y perteneciente a la iglesia episcopal. El hijo de inmigrantes y veterano de guerra de Afganistán tiene grandes posibilidades de alcanzar la presidencia de Estados Unidos.

El veterano socialista independiente y senador por Vermont, Bernie Sanders, es la segunda vez que se postula a las elecciones, tras perder el 2016 contra Hillary Clinton. Quiere crear un Gobierno “basado en los principios de justicia económica, social, racial y medioambiental”. Además, tiene diversas propuestas migratorias, entre ellas, poner fin a las redadas y un amparo a los refugiados venezolanos.

También estuvo presente la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar. Ella fue fiscal del distrito en el condado de Hennepin, Minnesotta y asesora legal del vicepresidente Walter Mondale.

La senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, es la líder de los liberales del partido. Ha publicado una serie de propuestas políticas, desde un plan de salud hasta una aplicación de más impuestos a los más ricos.

Ex alcalde de Nueva York y magnate de los medios de comunicación. Calificado por Forbes como el octavo estadounidense más rico, con una fortuna estimada de 53.400 millones de dólares. Por primera vez participó de un debate y desde marzo podrá ser parte de las primarias y caucus (asambleas vecinales).

Su carrera por la política inició en 2001 cuando ganó la alcaldía en Nueva York en el partido republicano. Esta decisión llamó la atención de muchos críticos debido a que había sido miembro del partido demócrata. Durante su alcaldía mejoró la economía, los resultados en escuelas y el descenso de la criminalidad en la ciudad.

El magnate apoya temas como el aborto, matrimonio igualitario y un mayor control de armas. También se ha posicionado por querer fortalecer las normas medioambientales y combatir el cambio climático.

Antes de ingresar a la carrera presidencial, Bloomberg gastó más de 300 millones de dólares para comprar espacios publicitarios en todo Estados Unidos.

Durante el primer debate del ex alcalde de Nueva York, este recibió duros ataques de Sanders, Warren y Biden por sus políticas contra las minorías como alcalde y las acusaciones de abuso por parte de sus empleadas.

La senadora Elizabeth Warren también atacó al magnate, cuestionando si la ciudadanía quería invertir en Bloomberg o en una entera generación de jóvenes. “No vamos a sustituir a un millonario por otro”, manifestó.

This is a question of values. Do we want to invest in Mayor Bloomberg, or in an entire generation of young people? #DemDebate

— Elizabeth Warren (@ewarren) February 20, 2020