Roger Stone, ex asesor de Donald Trump, es condenado a 40 meses de prisión

Roger Stone fue el consultor político y amigo cercano de Donald Trump. Este jueves fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por siete cargos de obstrucción, manipulación de testigos y por haberle mentido al Congreso de los Estados Unidos. Esto se produjo durante la investigación del parlamento sobre la ya probada interferencia rusa en las elecciones de 2016. Según los fiscales declararon, Stone lo hizo con el fin de proteger al actual mandatario.

Esta decisión llega luego de la polémica ocurrida después de que Trump criticó en Twitter la pena de entre siete a nueva años de cárcel que pidieron los fiscales del Departamento de Justicia para Stone. Esto fue revisado por el fiscal general, William Barr, quien decidió renunciar después de la interferencia del presidente en asuntos de justicia.

La semana pasada, Barr habló con ABC News, diciendo que los tuits del mandatario estaban haciendo “imposible” su trabajo. Tal fue la magnitud de la decisión del ex fiscal general, que cuatro fiscales del caso decidieron también renunciar tras la presión que Trump estaba ejerciendo por sobre la justicia estadounidense.

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2020