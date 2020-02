Carta del general (R) Arturo Aldunate: “Las FF.AA. no tienen ni deben tener preparación para actuar como policías”

En Hablemos en Off, Matías del Río y Consuelo Saavedra se refirió a la Carta al Director que publicó el general en retiro Eduardo Aldunate en el diario El Mercurio. En ella, Aldunate se refiere al orden público y las Fuerzas Armadas, expresando su rechazo a la participación de los soldados en el control del orden público ante la crisis social que vive el país puesto que “las FF.AA no tienen ni deben tener preparación para actuar como policías”.

Asimismo, Aldunate critica a la clase política aludiendo que el deseo de tener militares en las calles es producto del abandono a la labor de “dar una solución política a un problema político”. Asimismo, el general chileno destaca que “lo importante es no repetir errores que dañarán por largo tiempo nuestra convivencia y democracia”, puesto que según su opinión, “es el momento de la política y no de los soldados”.

Por su parte, Saavedra comentó:

“Esto vendría a decir algo como ‘por favor, no saquen a los militares a la calle’, algo me parece en relación con el proyecto sobre resguardo de infraestructura crítica y de qué manera eso se podría regular”.

“FF.AA.: Reglas de uso de la fuerza

Señor Director:

Está claro que es parte de nuestra idiosincrasia no atender a lo que se supone son lecciones aprendidas de nuestra historia, y para muestra un ejemplo.

Haciendo oídos sordos de lo sostenido tan recientemente por civiles y militares de no volver a involucrar a los soldados en el control del orden público ante la crisis política y social que vivimos —donde no hay sector que no haya aportado su cuota—, algunos, inspirados por algo de desesperación, y otros, por diferentes motivaciones, dirigen sus miradas hacia las FF.AA., las que, digamos, no tienen ni deben tener preparación para actuar como policías.

Los reiterados actos de violencia, como ataques a cuarteles y a bienes públicos y privados, y la carencia de asertividad política de nuestros dirigentes les confirman sus deseos de soldados en las calles, abdicando de la tarea de dar una solución política a un problema político.

Sin duda que es valioso contar con una norma como las reglas del uso de la fuerza (RUF) —algo complejo cuando esta tiene áreas grises que presuponen claridad en la letra chica operativa para que no afecten a los militares y a nuestros compatriotas—; lo importante es no repetir errores que dañarán por largo tiempo nuestra convivencia y democracia.

Las lecciones aprendidas solo tienen sentido si corrigen lo que se hizo mal. Hacer caso omiso de las enseñanzas de nuestra historia es una irresponsabilidad de conducción que linda con la insensatez y ella es aplicable a todos los sectores.

Insisto que es el momento de la política y no de los soldados, pero el tiempo apremia.

Pese al pesimismo que sopla en nuestra sociedad, mantengo mi optimismo en Chile, pero sugeriría premura y sensatez.

EDUARDO ALDUNATE HERMAN“