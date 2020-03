La justificación de Bill Clinton por el affaire Lewinsky

El presidente número 42 de Estados Unidos, Bill Clinton, justificó el sexo oral con Monica Lewinsky asegurando que lo hizo para controlar sus ansiedades. Este confesó el affaire en un documental, producido por la productora Hulu, que relata la vida de su esposa Hillary el cual se estrena este viernes 6 de marzo.

“Lo que hice es inexcusable”.

Fueron pocas las veces que el ex mandatario se refirió a este amorío que tuvo con la interna de la Casa Blanca, que puso su presidencia en juego. “La presión del trabajo”, hacía que Clinton se sintiera como “un boxeador después de haber peleado 30 rounds”.

El encuentro entre ambos ocurrió en enero de 1998, y se hizo público cuando una amiga de Lewinsky presentó al FBI unas grabaciones que relataban los encuentros sexuales. El escándalo causó que el ex presidente fuera sometido a un juicio por perjurio en la Cámara de Representantes. Sin embargo, fue exonerado y electo presidente nuevamente.

Lo más difícil para Clinton fue confesarle la verdad a su esposa Hillary tras negar las acusaciones en un principio ante el jurado que estaba realizando las investigaciones. “Fui y me senté en la cama y hablé con ella. Le dije exactamente lo que sucedió, cuándo sucedió. Le dije que me sentía terrible por eso. (…) es inexcusable lo que hice”, confesó el ex mandatario en el documental.

Las reacciones de la familia de Clinton

Tras enterarse de lo ocurrido, Hillary quedó “devastada”. “Yo no lo podía creer. Personalmente me lastimó, no lo podría creer”. La ex primera dama, quien también fue secretaria de Estado en el gobierno de Barack Obama, relató que le había dicho a su esposo que tenían que contarle a su hija Chelsea, quien tenía 18 años.

Lo más difícil para Bill fue contarle a su hija, él mismo reconoció que la charla fue “horrible”, incluso peor que decirle a su esposa. En el documental se le pregunta sobre por qué decidió tener un amorío que podía arriesgar su matrimonio y presidencia sin tomarle el peso. Ante esto, el ex jefe de Estado comentó que las presiones de estar en la Casa Blanca lo llevaron a buscar una “distracción”.

Hillary decidió apoyar a su esposo, al igual que su hija Chelsea, quién al momento de enterarse de lo ocurrido tomo la mano de sus padres. “Cuando ella hizo eso, ¡oh Dios mío!, pensé que eso era tan increíble, tan fuerte y tan sabio”, recordaba Hillary.

“La terapia fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, pero fue necesario. Ella lo merecía, Chelsea lo merecía y yo lo necesitaba”, destacó el ex mandatario quien realizó terapias para rescatar su matrimonio las cuales estuvieron marcadas por “discusiones fuertes y dolorosas”. “La vida de todos tiene presiones y decepciones, terrores, miedos a lo que sea (…) Cosas que hice para controlar mis ansiedades durante años. Soy una persona diferente, totalmente diferente de la que era”’, afirmó. Clinton se refirió a este escándalo en 2018 y sus dichos volvieron a causar polémica ya que el ex mandatario sostuvo que no le debía ninguna disculpa a Lewinsky. Sin embargo, en el documental, mostró un cambio de postura y pidió disculpas a la ex becaria. “Me siento terrible por el hecho de que la vida de Monica Lewinsky fue definida por eso, injustamente creo”.

“A lo largo de los años la he visto tratando de recuperar una vida normal, pero tienes que decidir cómo definir lo normal”, confesó. El cambio de la vida de Monica Lewinsky En 1995 Lewinsky ingresó como becaria a la Casa Blanca a trabajar con solo 22 años edad, fue en ese año cuando inició su relación sentimental con Clinton, quien tenía 49 años. En una entrevista a Vanity Fair confesó que se había tenido “tentaciones suicidas” por la “vergüenza y el miedo” que sufrió. También relató como fue el primer encuentro y cómo “sedujo” al ex mandatario. “Sentía que si no contaba mi versión de la historia, ¿quién lo haría? Al menos habrá una línea de base: esto es lo que realmente sucedió en mi vida”. “No hablo de esto muy a menudo y todavía no me siento cómoda hablando de eso. Es una de esas cosas donde no es como si no hubiera registrado que él era el presidente. Obviamente que sí lo era. Pero creo que de una manera, en el momento en que estuvimos en la oficina administrativa por primera vez, la verdad es que creo que significó mucho para mí que la persona que otras personas deseaban, me deseaba”, contó la ex becaria en una entrevista a A&E.

El documental

En cuatro horas, el documental dirigido por Nanette Burstein, muestra la vida de la ex secretaria de Estado, desde que ingresó a la universidad hasta su derrota en las presidenciales de 2016 ante Donald Trump. Hillary fue entrevistada por 35 horas para la realización de este trabajo audiovisual, así como también miembros de su equipo de campaña. Sin embargo la figura más relevante que aparece es el ex presidente Barack Obama

Puedes revisar el trailer del documental “Hillary” aquí: