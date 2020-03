Ahora sólo queda una: Jirafa blanca y su cría fueron asesinadas por un cazador

El Servicio de Conservación de la Fauna de Kenia (KWS), aseguró que se está investigado las muertes de las dos jirafas, las cuales fueron encontradas en estado de descomposición cuatro meses después de haber sido brutalmente asesinadas.

BREAKING NEWS: Sad day as KENYA’s only female white giraffe and her calf are killed by poachers at Ishaqbini Hirola Conservancy in Ijara, Garissa County. 🦒🦒😢😢😢😢😢 pic.twitter.com/tnXZVjz86M

