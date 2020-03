Coronavirus: Lo que tienes que saber si tienes que viajar

Frente a la situación mundial por la propagación del coronavirus, que ayer fue declarado finalmente como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, son varios los gobiernos que han restringido los desplazamientos de la población y los vuelos desde o hacia ciertos lugares.

El Gobierno italiano determinó el pasado 9 de marzo el aislamiento del país completo, una medida inédita en el continente europeo, lo que limita a los más de 60 millones de habitantes del país. Varias aerolíneas han tomado la decisión de disminuir, inclusive de cancelar, los vuelos programados a este país.

Con más de 9.000 y 460 fallecidos, Italia se ha convertido en uno de los principales focos del también conocido como covid-19, lo que ha llevado a países como España o Estados Unidos a prohibir los vuelos directos desde o hacia ese país, como también China, Corea del Sur, Japón, Singapur e Irán, que son los territorios más afectados por la propagación del coronavirus.

El jefe del servicio de Medicina preventiva del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, Ángel Asensio, advirtió:

Para quienes están próximos a viajar desde algún país europeo, conviene consultar las páginas de los países de destino, ya que muchos han tomado la decisión de blindarse contra el virus. La medida más contundente es imponer cuarentena a quienes viajen desde zonas con focos de contagio. Como el caso de Israel, que el pasado 4 de marzo anunció que todos aquellos viajeros procedentes de países europeos deberán pasar dos semanas en aislamiento para frenar la propagación del covid-19: quienes no tengan un domicilio donde recluirse serán devueltos en la frontera.

En Moscú, capital de Rusia, tomaron una medida similar y decretaron la obligación de seguir un régimen de auto aislamiento domiciliario durante 14 días. La medida se aplicará a todas las personas provenientes de países con especial incidencia del virus, según informó su Ministerio del Exterior, que también aconsejó posponer todos los desplazamientos a esta ciudad a todos aquellos que no residan en ella o tengan que ir de forma imprescindible.

Arabia Saudí también estableció límites: suspendió todas las conexiones aéreas y marítimas con los países de mayor riesgo, como también la entrada a su territorio de las personas que viajen desde esos lugares. Desde Vietnam confirmaron la suspensión provisional de entrada de visas y El Salvador decretó cuarentena en el país entero, prohibiendo además la entrada a todos los extranjeros que no vivan en la zona.

Por su parte, Estados Unidos impuso medidas drásticas para afrontar la expansión del coronavirus: “Vamos a suspender todos los viajes procedentes de Europa”, anunció el presidente Donald Trump, su primera comunicación oficial desde el comienzo de la pandemia.

Frente a lo anterior y ante la necesidad de viajar pese a los consejos de las autoridades, es recomendable comprobar las páginas de los Ministerios de Exteriores antes de comprar o tomar cualquier vuelo.

Honduras se convirtió el miércoles 11 de marzo en el décimo tercer país de América Latina en confirmar la presencia del nuevo coronavirus en su territorio, sumándose así a Brasil, Bolivia, México, Ecuador, República Dominicana, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Paraguay y Panamá.

Pero según los reportes de los ministerios de salud locales, al 10 de marzo de 2020 los casos latinoamericanos de covid-19 sumaban 141 en una región de 626 millones de habitantes. Eso equivale a poco más del 0,1% de los casi 113.700 casos de infectados contabilizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta esa fecha.

Las cifras latinoamericanas todavía están muy por detrás de las de Asia, Europa e incluso Estados Unidos.

Y aunque todos los primeros contagios se produjeron en el extranjero, según la OMS, en al menos cinco países latinoamericanos ya se han registrado ejemplos de transmisión local y dos -Argentina y Panamá- ya registraron muertes.

El pasado miércoles 11, Colombia y Perú decidieron imponer una cuarentena obligatoria de 14 días a cualquier viajero que llegue a sus respectivos territorios desde otro país que sea un foco de infección. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reconoció que analiza tomar medidas similares. La decisión, que ya ha sido tomada por Chile, Guatemala y El Salvador, se enfoca principalmente en España e Italia, países desde los que surgieron los contagios confirmados en Latinoamérica. Francia, el tercer país europeo con más casos, y China, epicentro del virus, también forman parte de la lista.

“La persona que cumple esa cuarentena de 14 días después de viajar, tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No va a ser voluntario como hasta el día de hoy. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es el delito que pone en riesgo a la salud pública“, dijo Fernández, a pesar de que la imposición de penas es una atribución del Congreso, que el presidente no puede imponer por decreto.