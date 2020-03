Covid-19: Ningún país cuenta correctamente los fallecidos

Tan solo en Chile ya contamos con más de 2.400 casos confirmados de contagios de Covid-19 y 8 muertes. Sin embargo, muchos temen que esta cifra podría ser mucho más alta de lo que se informa. Esto no sucede únicamente en Chile, la mayoría de los gobiernos del mundo son puestos en duda por parte de su población en cuanto a si son verdad o no las cifras que están dando. Por ejemplo, Alemania se encuentra bajo la mira por su curiosa baja tasa de letalidad por este virus.

Según información de El País, varios expertos en epidemiología están alertando al mundo de que las autoridades no están contabilizando como es debido todas las muertes producidas por Covid-19.

Por ejemplo, en el caso de Francia, este país se centra en los casos que no entran en la estadística, como es el caso de todos los fallecimientos fuera de los hospitales. En cuanto a España, no se contabilizan los casos de personas que fallecen en residencias o domicilios a quienes no se les ha hecho el test para confirmar la presencia del virus.

La mayoría de los países no son capaces de detectar con precisión todos los casos de contagiados por Covid-19, por lo que muchas de las muertes que se producen por él son propensas a pasar por otras causas. Según explicó Ildefonso Hernández a El País, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas): “A posteriori, se podrá hacer una aproximación más o menos exacta, pero siempre aproximación”.

Y es que los expertos alertan que el principal causante de esta falta de precisión en las detecciones de fallecidos se debe a la carencia de pruebas de coronavirus. Lo anterior puede arriesgar que la cifra que conocíamos como “aproximada” a la real pueda ni siquiera ser eso, pues el número sea mucho más alto de lo que los expertos advierten.

Aquí, un mapa actualizado con los casos confirmados en el mundo: