Boris Jonhson tras salir del hospital: “Les debo la vida”

Este domingo, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, abandonó el hospital londinense donde estaba internado desde hacía una semana por coronavirus, anunció Downing Street.

A través de su cuenta de twitter, la autoridad británica aseveró que “nunca agradeceré lo suficiente al personal del NHS”, el servicio público de salud británico, dijo el jefe de gobierno. “Les debo la vida”, agregó.

Asimismo, señaló que “quiero dar las gracias a todo el personal del hospital Saint Thomas (donde estaba internado) por los cuidados excepcionales que ha recibido”, dijo su portavoz, agregando que el jefe de gobierno piensa ahora en “las personas que se ven afectadas por la enfermedad”.

El dirigente conservador, de 55 años, fue ingresado en el recinto clínico el domingo pasado y un día después fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, en la que permaneció hasta el jueves.

Revisa el mensaje completo aquí:

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020