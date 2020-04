El peligro de los virus y las personas que podrían ser “súper propagadoras”

La expansión del coronavirus a través del mundo ha llevado a los científicos a preguntarse: ¿Existen personas que sean más susceptibles a contagiarse?, ¿Puede alguien solo propagar el virus sin estar enfermo? Los expertos sostienen que al parecer sí pueden existir y los nombraron “súper propagadores” de la enfermedad. Esta denominación es usada para definir a quienes infectan a un número desproporcionado de personas, ya sea por genética, hábitos sociales o por estar en el momento y lugar equivocado.

Según investigadores, estas personas pueden impulsar y han impulsado epidemias a lo largo de la historia.

Distinguir los casos

Realizar la distinción entre los que son más o menos susceptibles de infectar puede marcar una gran diferencia en la rapidez con que se contiene un brote comenta Jon Zelner, epidemiólogo de la Universidad de Michigan a The New York Times. Lo importante en caso de que exista un súper propagador es rastrear a sus contactos.

Se deben distinguir los factores relacionados a esto, ya que la propagación puede no tener que ver con la capacidad de infección de una persona.

“Si eres la primera persona en una habitación llena de gente en contagiarse y se trata de una enfermedad de fácil propagación, parecerá que eres un súper propagador, cualquiera en esa habitación podría haber tenido el mismo impacto. Tú solo eras el primero en la fila”, comenta Martina Morris, profesora emérita de Estadística y Sociología de la Universidad de Washington.

Hay casos en que pocos individuos provocan grandes brotes. Según Thomas Frieden, ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y director ejecutivo de Resolve to Save Lives, con el Covid-19 aún se desconoce si éstas personas con gran capacidad de contagiar saben que están enfermas o solo tienen síntomas persistentes, pero no se sienten lo suficientemente mal como para quedarse en casa.

Otra de las posibilidades es que personas infectadas -al estornudar o toser- propaguen en los demás una cantidad mucho mayor del virus, pero esta variable está poco estudiada.

Los súper propagadores