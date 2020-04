Tomás Pascual por indulto conmutativo y exclusión de personas con prisión preventiva: “Esto no es un capricho de la Defensoría Penal Pública, estamos hablando de las personas que les asiste una presunción de inocencia”

Para evitar las posibilidades de contagio de coronavirus dentro de las cárceles de Chile, la Defensoría Penal Pública busca modificar la medida cautelar de prisión preventiva para alrededor de 3.000 imputados.

Este jueves, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley de indulto general que que beneficia a un grupo de 1.300 reclusos en medio de la emergencia por el Covid-19.

“Esta ley de indulto general no significa en ningún caso impunidad para quienes fueron condenados, puesto que esta ley no extingue la responsabilidad pena y no elimina la condena; lo que sí hace es que modifica la forma en que se cumple la pena, sustituyendo la reclusión en penales por privación total en los domicilios”,afirmó el mandatario.

Consultado por el caso de los condenados en Punta Peuco, excluidos en este proyecto de indulto conmutativo, el Mandatario insistió en la iniciativa de ley humanitaria y que creía que “todos tienen el derecho a morir con dignidad”.