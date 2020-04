Pediatras europeos alertan de posible relación de Covid-19 con dolencia letal en niños

Es muy poco frecuente pero varios pediatras europeos han decidido dar alerta para estar atentos ante la posible relación entre el coronavirus y la aparición de una inflamación multiorgánica grave, que podría causar la muerte en menores de edad con patologías subyacentes.

Así lo expresó el ministro de Salud británico, Matt Hancock, en una entrevista con LBC Radio, donde explicó que en su país murieron “algunos niños” por una enfermedad que “creemos que fue causada por el coronavirus”.

A su vez, el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, envió una carta en la que expresa que los niños contagiados con Covid-19 pueden enfermar con síntomas como malestar estomacal, que termina en una afección cardiaca que puede ser letal.

Los casos han sido pocos, pero como es tan grave, el NHS decidió informarlo para que si niño tiene síntomas similares a los del síndrome de shock tóxico sea derivado a un hospital sabiendo el riesgo potencial que podría tener.

En un comunicado también advirtieron que “se ha detectado tanto en niños que habían dado positivo en el test PCR como en los que habían dado negativo. Asimismo, se han detectado rastros serológicos de una posible infección previa del SARS-CoV-2”.

Como da cuenta El País, esto es relevante porque, “según especialistas tanto en España, Italia, Francia y Reino Unido, han aparecido casos de cuadros de niños con alteración hemodinámica después de haber pasado, o estar pasando, una infección por Covid-19. Estos cuadros no son directamente manifestaciones de la infección sino, probablemente, reacciones de su sistema inmune al virus que provocan una respuesta inflamatoria sin que sea el virus el que, directamente, ataque al organismo”.

La la Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos de Inglaterra tuiteó que “se ha informado que durante las últimas tres semanas ha habido un aumento aparente de la cantidad de niños de todas las edades que presentaron un estado inflamatorio multisistémico que requirió de terapia intensiva en Londres y en otras regiones del Reino Unido”.

