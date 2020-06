George Floyd: El caso que remece Estados Unidos y las opiniones de la familia

Manifestaciones a lo largo del país y disturbios calificados como los peores desde la muerte de Martin Luther King, son los que acontecen desde hace una semana a Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

Esta muerte -y principal causa del descontento social-, se suma a la lista de crímenes raciales vinculados a la institución, que además dieron origen al movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

El pasado lunes 25 de mayo, el ciudadano afroestadounidense George Floyd fue asesinado por la policía de Minneapolis, en Minnesota, tras el reporte de haber usado un billete falso de 20 dólares en una tienda (aproximadamente 16.000 pesos chilenos).

En la detención, el policía Derek Chauvin presionó su rodilla en el cuello de Floyd, quien ya se encontraba esposado y boca abajo en el suelo, a quien en los videos se le escucha decir “I can´t breathe” (No puedo respirar).

Según la información de los reportes del hecho, en los 6 primeros minutos Floyd dejó de reaccionar y tras casi nueve minutos lo subieron a la camilla de una ambulancia para ser trasladado al Centro Médico del Condado de Hennepin, donde fue declarado muerto por asfixia.

Video con una compilación del arresto y los efectos que desencadenó:

La muerte del afroestadounidense reavivó la consigna de Black Lives Matter, quienes protestan contra los crímenes raciales cometidos por agentes de policía, así como también la brutalidad ejercida por parte de los mismos y la desigualdad del sistema judicial.

La ola de protestas que empezó en Minneapolis se extendió a otras grandes ciudades a lo largo país, en donde se han registrado saqueos a tiendas e incendios. Esto llevó a las autoridades decretar toque de queda en ciudades como Atlanta, Los Ángeles y Filadelfia, entre otros.

Por su parte, el presidente Donald Trump hizo polémica al tuitear: “Cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos”, frase que proviene de un policía blanco en los años 60 que reprimía las protestas afroestadounidenses por los derechos civiles.

Si bien Trump aseguró que no conocía el origen del dicho, comentó que era “muy preciso”, mensaje que fue ocultado por la red social Twitter debido a que “glorificaba la violencia”.

El principal policía involucrado en el asesinato, Derek Chauvin, fue detenido y acusado de homicidio en tercer grado el viernes, y luego trasladado a la prisión de máxima seguridad en Oak Park Heights.

Los otros tres oficiales involucrados fueron dados de baja pero no han sido arrestados ni acusados, a pesar de nuevas evidencias que habían dos policías más presionando sus rodillas contra Floyd.

Las protestas se apoderaron de la zona, donde incluso fue incendiada la estación de policía de Minneapolis.

Protesters set fire to the entrance of a police station as demonstrations continue after a police officer was caught on video pressing his knee into the neck of George Floyd, who later died at a hospital, in Minneapolis. https://t.co/rLgb4MFm82

📷 Carlos Barria / Reuters pic.twitter.com/cplZThagSP

— NBC News (@NBCNews) May 29, 2020