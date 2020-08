Expertos de la ONU piden que Chile retire los cargos criminales contra LasTesis

Un comité de expertos del área de Procedimientos Especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declararon que el Estado de Chile debe retirar los cargos criminales contra LasTesis.

Esto se enmarca en la querella impuesta por Carabineros por “incitación de acciones violentas contra la institución” en junio pasado.

La agrupación feminista es la creadora de la intervención “Un violador en tu camino”, la cual fue cantada por primera vez en noviembre de 2019, en el contexto del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

🇨🇱 #Chile should drop criminal investigation against a group of human rights defenders whose performance art has inspired women around the world. UN experts fear prosecution of #LasTesis could have a chilling effect on women standing up for their rights 👉 https://t.co/vyacH1LyeD pic.twitter.com/VNqmAyB9RU

— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) August 24, 2020