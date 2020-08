El otro crimen en el que podría estar involucrado Gary Valenzuela

Gary Valenzuela Ramos, exsubteniente de Carabineros y único sospechoso en el homicidio de la carabinera Norma Vásquez de 20 años en Linares, también estaría involucrado en la muerte de Álex Núñez, quien presuntamente fue golpeado por un grupo de uniformados a las afueras de las estación del Metro Del Sol en Maipú.

El hecho ocurrió el 20 de octubre de 2019, en medio de manifestaciones por el estallido social y según las investigaciones de la Fiscalía, su muerte fue provocada como “consecuencia de politraumatismos diversos, en varios lugares del cuerpo y de distintas formas, es decir una persona que recibió muchos golpes simultáneamente de fuentes diversas”.

De acuerdo a un sumario administrativo de Carabineros, uno de los subtenientes de la 25 Comisaría de Maipú reveló que los funcionarios involucrados inventaron una trama para ocultar lo que sucedió en verdad y en donde aparece mencionado Gary Valenzuela.

Según la información obtenida por BioBioChile, uno de los relatos del pasado 28 de octubre sostiene: “Siendo las 20:30 horas aproximadamente, nos comunicaron que se necesitaba cooperación en Metro del Sol ya que manifestantes intentaban quemar la estación, por lo que de inmediato subí al Z-6316 con la finalidad de trasladarme a dicho lugar, vehículo en el (que) además ingresó mi subteniente Toledo, subteniente Valenzuela, Cabo 2º Farías y se encontraba a cargo de mi suboficial Sepúlveda”.

“Logramos aproximarnos a la estación por medio de los pasajes ya que las principales vías estaban obstaculizadas con barricadas, no recuerdo en qué pasaje nos encontrábamos cuando pude ver que mi subteniente Toledo descendió del vehículo y desenfundó su arma de servicio y apuntó a un hombre de unos 30 años, a quien redujo con la ayuda de mi subteniente Valenzuela y lo ingresaron al calabozo del vehículo policial”.

“Yo caminé hacia la esquina del pasaje con la finalidad de verificar si se encontraban mas manifestantes, fue en ese momento en que mi subteniente Toledo me pidió ayuda para que afirmara el cargador de su armamento particular, ya que le había “pasado bala”, lo cual realicé y nos regresamos al vehículo”.

“Al continuar la marcha por el pasaje en dirección a la Avda. Pajaritos me percato que el cabo 2º Farías descendió del vehículo en forma sorpresiva y corrió detrás de los manifestantes perdiéndose de vista, por lo que seguimos al citado P.N.I. al llegar a la cuadra siguiente, no recuerdo nombre del lugar, pudimos ver al Cabo 2º Farías en compañía de uno o dos motoristas de la Unidad, quien al ver nuestra presencia se nos aproximó e ingresó al vehículo, por lo que finalmente nos trasladamos a la Unidad donde se hizo entrega del detenido”.

Otro de los testimonios del mismo 28 de octubre añade: “nunca le efectuamos cooperación al cabo 2º Farías con alguna persona a quien él perseguía el día de los hechos”.

“Además, según mi apreciación, el subteniente Toledo se puso de acuerdo con el personal que lo acompañaba en el vehículo policial Z-6316 para declarar los mismos hechos, toda vez que el día 23 de octubre se me acercó el subteniente Valenzuela y me comentó que el subteniente Toledo le había comentado y solicitado en varias oportunidades que declararan lo mismo en caso de ser citados o interrogados en la Unidad”.

“Ambos oficiales temían que se conociera que el subteniente Toledo el día 20 había golpeado a un sujeto, por lo que decidí dar cuenta al mando de Unidad respecto a dicha información”.

Los subtenientes Juan Rivas y Gary Valenzuela tuvieron un careo en la misma fecha, allá este último manifestó: “no recuerdo quién me comentó que mi subteniente Toledo había comentado en el casino de Oficiales que él me había visto golpear a un sujeto, esa fue la situación que le comenté a mi subteniente Rivas. Nunca reconocí haber golpeado a alguien y sí, tenía miedo que el suboficial Sepúlveda hubiese inventado algo para perjudicarme”.

En enero de este año, Cristian Felipe Farias Herrera, cabo 2º de Carabineros, reconoció que entregó una versión distinta, donde quedó de manifiesto que los uniformados se pusieron de acuerdo para no ser involucrados en la golpiza.

El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella por violencia institucional con resultado de muerte.

Ésta sostiene que ese 20 de octubre Álex Núñez se encontraba a eso de las 20:00 horas, en toque de queda, en los alrededores del Metro Del Sol, comuna de Maipú, cercano a la intersección de calle Isabel Riquelme con Juan José Rivera.

Hasta ese lugar llegó personal de Carabineros, quienes “omitiendo realizar cualquier procedimiento al amparo de la ley […] (Le pegaron) de manera aleve y violenta, propinándole repetidamente golpes de puntapié en la zona media del cuerpo y, especialmente, en la cabeza, dejándolo abandonado en estado de extrema gravedad en la vía pública”, agrega.

Núñez llegó a su casa con el rostro desfigurado y le aseguró a sus padres que había sido golpeado por uniformados, aunque no fue a un centro asistencial. Al amanecer su familia lo encontró inconsciente por lo que fue trasladado a la ExPosta Central, en donde falleció la madrugada del 22 de octubre.

La querella sostiene que “se puede presumir fundadamente que existió participación de funcionarios de Carabineros en los hechos que motivan la presente querella. En efecto, el denunciante da a conocer que al interior de Carabineros existe un concierto entre algunos de sus integrantes (individualizados con nombres y apellidos), para tratar de ocultar las circunstancias en que Álex Núñez fue brutalmente golpeado, y a la vez, inculpar a otros Carabineros”.

Consultados por BioBioChile sobre este caso, la institución señaló que Valenzuela tuvo una sanción administrativa debido que no estuvo directamente relacionado con el hecho, lo que se tradujo en días de arresto.

Según Cristián Cruz, abogado de la familia de Alex Núñez, ellos nunca fueron notificados de este hecho.

“Lamentamos que Carabineros no tenga la deferencia y la decencia de dar cuenta a la familia de este hecho. Eso quiere decir que Carabineros no tiene ningún respeto por las víctimas, no le importa”, criticó.