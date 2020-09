Sebastián Sichel y ataque informático contra el BancoEstado: “No vamos a descansar hasta pillar a quienes son los responsables. Acá son bandas organizadas”

Este lunes, el BancoEstado anunció que presentará una querella por el ataque informático recibido en las últimas horas, hecho que provocó que la entidad bancaria tuviera que cerrar sus sucursales esta jornada, como medida preventiva.

El presidente de la entidad, el ex ministro Sebastián Sichel señaló que “parto pidiendo las disculpas a los más 13 millones de clientes”.

Sichel afirmó que desde el sábado han estado trabajando tras recibir el ataque de un virus que afectó el funcionamiento de los sistemas internos de la entidad bancaria.

“Nosotros reaccionamos lo más rápido posible el día sábado cuando tuvimos información y bajamos los sistemas, lo que permitió que no se afectaran los fondos de los 13 millones de personas y que simplemente lo que se afectara fueran los sistemas de algunos computadores del banco, aproximadamente 12 mil”, afirmó Sichel.

El ex ministro explicó que el ataque se trata de “un virus que encripta información, que clausura información de ciertos computadores. Lo que hemos hecho es no hacer operativas esas máquinas de manera que no se afecten más equipos”.

“La primera información que tuvimos de este ataque fue el sábado, ahí tomamos la decisión de bajar todos los sistemas para proteger a nuestros clientes”, afirmó.

El encargado del banco estatal llamó a a privilegiar los canales de atención remota como página web, Caja Vecina, App, entre otros.

Sichel aseveró que “hemos pasado los últimos tres días trabajando con los mejores especialistas en malware, hemos tenido bajo control específicamente la masificación de este virus y vamos a seguir trabajando“.

“No vamos a descansar hasta pillar a quienes son los responsables. Acá son bandas organizadas”, afirmó el presidente de BancoEstado.

Sobre la apertura de las sucursales afirmó que hasta pasadas las 13:00 habían 21 habilitadas y esperan que durante el transcurso de la tarde puedan llegar a 30.