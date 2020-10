El elefante marino que sorprendió en Puerto Cisnes

A pocas horas de iniciarse el toque de queda, un extraño suceso empezó a movilizar a la ciudad de Puerto Cisnes en la norte de la región de Aysén.

Un elefante marino, especie que habita el sur de Chile, se desplazó por 10 cuadras en la zona y no pasó desapercibido por los vecinos.

“Se desplazó muy rápidamente. Mi hijo se dio cuenta primero y al principio me asusté, pero como se mueven lento, me quedé tranquila y le dije que lo grabara”, relató Antonia, en un testimonio recogido en Infobae, una de las transeúntes que lo vio. “Nunca había visto uno tan cerca, y mucho menos en plena ciudad. Siempre estos animalitos los vemos en el mar y bien adentro, la verdad uno no se familiariza con ellos, los ve no más, de lejos y no se sabe mucho si son peligrosos, si pueden atacar a alguien, pero al menos aquí, lo que hemos visto, es que está asustado”, declara.