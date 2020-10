Premio Nobel de Física: Los galardonados por sus aportes en la comprensión del universo

Si durante el lunes se anunciaron a los ganadores del Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus de la Hepatitis C, este martes se hizo con los galardonados en la categoría de Física.

La academia sueca premiará a Roger Penrose por el descubrimiento de “la formación de los agujeros negros es una predicción robusta de la Teoría General de la Relatividad”, la cual fue formulada por Albert Einstein hace más de cien años.

Y, por otro lado, los expertos Reinhard Genzel y Andrea Ghez fueron reconocidos por el “descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia”.

Andrea Ghez es la cuarta mujer en la historia en ser distinguida en Física y junto a Reinhard Genzel lideran un grupo de astrónomos que analiza “Sagitario A”, una región en el centro de la galaxia desde principios de la década de 1990.

