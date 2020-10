Kamala Harris vs Mike Pence: Los momentos que marcaron el debate de los candidatos a la vicepresidencia de EE.UU.

“China es culpable por la pandemia. Trump no está feliz con ello y lo ha dejado en claro. China y la Organización Mundial de la Salud (OMS) no han sido directos con el pueblo americano. No dejaron a una delegación entrar hasta mediados de febrero”, dijo Pence, que volvió a criticar a Biden por oponerse a la decisión de Trump de suspender los vuelos desde China a principios de año.