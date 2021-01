Después de todo, Trump reconoce su derrota y pide una transición ordenada

El actual presidente, Donald Trump, aceptó que su periodo llega a su fin y prometió una “transición ordenada”, después de que el mandatario electo, Joe Biden, fuera ratificado por el Congreso. El exgobernante tendrá que abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Trump a través de las redes sociales de uno de sus asesores, Dan Scavino, dijo que “A pesar de que estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones, y los hechos están de mi lado, sin embargo, habrá una transición ordenada el 20 de enero”.

“Siempre he dicho que continuaríamos nuestra lucha para asegurar que solo se contaban los votos legales. ¡Aunque esto representa el fin del mejor primer mandato en la historia presidencial, solo es el comienzo de nuestra lucha para “Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo!”, añadió, terminando con su lema electoral.

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) January 7, 2021