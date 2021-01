Gorilas dan positivo a Covid-19 en zoológico de California: El peligro de que se contagien otras especies

Dos gorilas occidentales de llanura del San Diego Zoo Safari Park han dado positivo en coronavirus, según anunció el gobernador de California, Gavin Newsom: “Tenemos dos gorilas del zoológico de San Diego que dieron positivo por Covid-19 y un tercero que muestra síntomas”, y agregó, “estamos en el proceso de confirmar la fuente de la infección”. Se trata de los primeros primates no humanos con casos confirmados en el mundo.

Dos de los gorilas empezaron a toser el 6 de enero. El personal del zoológico tomó muestras fecales y las envió al Sistema de Laboratorios de Salud Animal y Seguridad Alimentaria de California. El laboratorio y los Laboratorios de Servicios Veterinarios Nacionales del USDA confirmaron la infección el 11 de enero.

Según Lisa Peterson, directora ejecutiva del zoológico, se prevé que los gorilas, que viven en un grupo de ocho, se recuperen. Sus cuidadores han decidido mantener a los ocho gorilas juntos y tenerlos bajo estrecha vigilancia.

“Algunos podrían tenerlo y otros no”, afirma Peterson. “Viven en un grupo con un espalda plateada. Él es el líder. Él los guía durante el día. Lo admiran. Lo mejor para ellos es permitir que sigan tal y como están”.

Los estudios han demostrado que algunas especies de primates pueden contraer el virus del Covid-19, “pero este es el primer caso conocido de transmisión natural a los grandes simios y no se sabe si mostrarán una reacción seria”, indicó a través de un comunicado el zoológico.

Los humanos y otros primates tienen un genoma muy similar, y los gorilas tienen alrededor del 98% de su ADN en común. En África, los chimpancés y los gorilas han sido diezmados por el virus del Ébola.

El SARS-CoV-2 se transmite principalmente de persona a persona a través de las gotitas respiratorias al toser, estornudar y hablar. En este momento, no hay evidencia de que los animales jueguen un papel importante en la propagación del virus. Según la información limitada disponible, se considera que el riesgo de que los animales transmitan la infección a las personas sea bajo. Se necesitan más estudios para comprender si podría afectar a diferentes animales y de qué manera.

Aún no existe un estudio oficial respecto a esto, pero en el mundo científico se cree que sí puede transmitirse de personas a animales en algunas situaciones, especialmente durante el contacto cercano con una persona con Coronavirus. Se sabe que tanto los gatos grandes como los animales domésticos, los perros y algunos otros mamíferos pueden infectarse, pero aún se desconoce el abanico completo de los animales que pueden contagiarse.

Los gorilas son la séptima especie animal que ha contraído el virus de forma natural tras las infecciones confirmadas en tigres, leones, visones, leopardos de las nieves, perros y gatos domésticos. Aunque hay casos documentados de transmisión de visones a humanos en los Países Bajos y Dinamarca, no hay pruebas de que las otras especies puedan contagiar a las personas.

Por precaución, el San Diego Zoo Safari Park está actualmente cerrado al público, pero en ningún momento, incluso en circunstancias normales, los visitantes tendrán contacto con la tropa de gorilas.

Members of our gorilla troop tested positive for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Aside from some congestion and coughing, the gorillas are doing well and we are hopeful for a full recovery. Read the full update: https://t.co/HIezWKBFxG pic.twitter.com/MAkPYPzxWP

— San Diego Zoo Safari Park (@sdzsafaripark) January 11, 2021