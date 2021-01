Los momentos musicales que tendrá la toma de posesión de Joe Biden

Hoy asume Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, para la 59a ceremonia inaugural de juramento se han preparado distintos momentos, donde la música es protagonista. Revísalos acá:

Momentos musicales de la jornada de hoy

Lady Gaga será la encargada de cantar el himno nacional. Por otro lado, Jennifer Lopez y Garth Brooks tendrán sus propias actuaciones musicales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga)

También, estará la líder de bomberos, Andrea Hall, quien entregará el Juramento a la Bandera y leerá una poesía de la activista y poeta Amanda Gorman.

Después de la ceremonia, Tom Hanks será el presentador de “Celebrating America”, programa televisivo con horario estelar que durará 90 minutos. Artistas como Demi Lovato, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Ant Clemons, Bruce Springsteen, John Legend, Foo Fighters, Tim McGraw and Tyler Hubbard, y Ozuna y DJ Cassidy estarán presentes.

En el estelar, también estarán las actrices Eva Longoria y Kerry Washington quienes contarán sus historias de jóvenes que marcaron la diferencia en sus comunidades.

Momentos musicales previos

Para preparar esta ceremonia se hicieron diferentes eventos, el primero fue el sábado 16 por la noche llamado “America United: An Inauguration Welcome Event Celebrando America’s Changemakers”. Este tenía como objetivo celebrar y honrar la historia de EE. UU. Whoopi Goldberg, Darren Criss, the Resistance Revival Choir, Cristela Alonzo, entre otros los artistas fueron los encargados de darle vida a esta jornada.

Luego, el domingo 17 por la noche, Keegan-Michael Key y Debra Messing organizaron un evento musical llamado “We The People”. Este contó con actuaciones de Fall out boy, AJR, Ben Harper, Carole King, James Taylor, Guillermo, Michael Bivins, Connie Britton, Sophia Bush, Jaime Camil y Kal Penn.

El tercer evento, fue en honor a Dr. Martin Luther King Jr. “United We Serve” se celebró el lunes 18 por la noche, a través de redes sociales. Esta celebración contó con Aloe Blacc, Rev. Dra.Bernice King, Martin Luther King III, Chesca, Rosario Dawson y más personas influyentes

Para celebrar a las comunidades asiático-americanas y de las islas del Pacífico que residen en Estados Unidos, en la jornada de ayer se hizo el “AAPI Inaugural Ball: Breaking Barriers”. Los actores Kal Penn, John Cho, Kumail Nanjiani y Chloe Bennet tuvieron apariciones durante el evento.

Otro evento de la jornada de ayer fue “We Are One” en la que Terrence J fue el anfitrión de la celebración, esta tenía como objetivo darle un espacio a la comunidad negra y a la dispersión del pueblo africano. Contó con la participación de Leslie Jones, Frankie Beverly, Stacey Abrams, el senador electo Rev. Raphael Warnock, y entre otros actores.

El último evento, previo a la ceremonia fue el acogido por Eva Longoria “Latino Inaugural 2021: Inheritance, Resilience & Promise”. Este tenía como fin rendirles un tributo a los trabajadores de la salud, a los votantes latinos y los logros trascendentales y la representación histórica que tuvo Estados Unidos. En las actuaciones musicales se incluyeron a Becky G, Ivy Queen, Los Tigres del Norte, Rita Moreno y otras apariciones.