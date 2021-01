Quién fue César Chávez, el campesino al que Biden rindió homenaje

Solo unas horas habían pasado desde que asumió como presidente de la Casa Blanca cuando Joe Biden compartió la nueva imagen de la Oficina Oval, redecorada ahora a su gusto.

Entre las típicas fotos familiares donde aparecen Jill Biden y sus hijos, hay un busto esculpido en bronce que llamó la atención a nivel nacional e internacional —especialmente en América Latina— el cual pertenece al histórico líder campesino César Chávez.

Foto: AP

¿Quién era César Chávez?

César Estrada Chávez (1927-1993) nació en Yuma, Arizona, fue un estadounidense de origen mexicano. Sus padres tenían una granja familiar que perdieron durante la Gran Depresión, por lo que su niñez y juventud se dedicó a trabajar en el suoreste de Estados Unidos.

Si bien nunca logró completar su educación formal, cultivó el autoaprendizaje y en 1952 inició su carrera como activista comunitario en grupos que promovían los derechos civiles de los latinos en California, donde guió campañas para registrar votantes y luchar contra la discriminación económica y racial.

Foto: AP

Terminó formando el primer gremio rural exitoso en la historia de EE.UU, la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW, por sus siglas en inglés), donde se hizo reconocido por el “boicot de la uvas”, el cual fue liderado por su sindicato por más de cinco años.

Lo anterior le valió el reconocimiento nacional al producir la primera negociación colectiva en favor de más de 10 mil recolectores en los viñedos de California.

Chávez hizo popular el grito de “Sí, se puede” (Yes, we can), creado por Dolores Huerta, su compañera de sindicato, el mismo que Barack Obama adoptó para su campaña presidencial en 2008.

El activista falleció a los 66 años el 23 de abril de 1993, en Arizona, a solo unos pocos kilómetros de donde nació. A su funeral asistieron más de 50 mil personas.

Tras su muerte, en 1994 el expresidente Bill Clinton lo llamó “El Moisés de su pueblo” y le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad de forma póstuma, la más alta condecoración entregada a un civil en EE.UU.

Su legado fue tal que el “Día de César Chávez” se celebra en 13 estados y docenas de ciudades estadounidenses, su nombre también aparece en parques, calles e instalaciones públicas a lo largo del país.

Actualmente Julie Chávez Rodríguez, nieta del sindicalista y activista, fue elegida como directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca por Joe Biden.