Adiós al mítico capitán Von Trapp: A los 91 años falleció Christopher Plummer

A los 91 años falleció el actor y y leyenda de Hollywood, Christopher Plummer.

Según Deadline, el protagonista de “La novicia rebelde” y “All the money in the world” falleció en su hogar en Connecticut en compañía de su señora y mejor amiga por 53 años, Elaine Taylor.

“Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor autocrítico y la música de las palabras”, aseguró manager y amigo por 46 años, Lou Pitt.

Asimismo, aseguró que “era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses. A través de su arte y su humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones venideras. Él estará para siempre con nosotros”.

En la carrera de Plummer, que dejó más de 100 películas, se destaca su participación como el Capitán John Von Trapp en el clásico de 1965 dirigido por Robert Wise “The Sound of Music”, pero ganó su Oscar por la película “Beginners” de 2010, y recientemente fue nominado al Oscar por “All The Money In The Worls”, dirigida por Ridley Scott.

Una de sus últimas apariciones en la pantalla grande fue en la película de Ridley Scott “All The Money In The Worls” (2018), donde sustituyó a Kevin Spacey, denostado por su escándalo sexual. En 2019 también aparecería en “Puñales por la espalda”, de Rian Johnson.

Ganó dos premios Tony por el musical “Cyrano” y por “Barrymore”, además de siete nominaciones al Tony, la última por su “King Lear “(2004) y por Clarence Darrow en “Inherit the Wind “(2007); también tres premios Drama Desk y la medalla del National Arts Club.