No eran Ovnis: Así se vieron los satélites de Starlink en el sur de Chile

Varios usuarios de redes sociales se mostraron sorprendidos en el sur de Chile al ver una hilera de luces que recorrían el cielo nocturno este pasado jueves, si bien muchos no sabían de qué se trataba (intuyendo que eran Ovnis), lo cierto es que se trataba del proyecto Starlink.

Alguien me podría decir que cresta es esto???? Porque avión no es!!! #OVNI #PuertoMontt #Chile pic.twitter.com/nmyBTHEDOK

El proyecto pertenece a la compañía SpaceX de Elon Musk y busca dar conexión a Internet a zonas del planeta más alejadas y con mala recepción, la cual se dispondría a través de esta “constelación estelar” de satélites, una antena y un router.

En países como Canadá y Estados Unidos ya está disponible de forma beta y se va a expandir durante este 2021, el cual funciona a través de una App de celular.

El hecho sucedido este jueves fue solo una primera parte del proyecto Starlink y podría volver a repetirse debido a que la compañía ya tiene programado el lanzamiento de otro grupo de satélites.

Falcon 9 launches 60 Starlink satellites to orbit – mission from pad 39A on deck pic.twitter.com/71cuCBgPNX

— SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021