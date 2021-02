Ola de frío en EE. UU: Al menos 20 ciudades han sufrido las temperaturas más bajas de su historia

La ola de frío polar que golpea gran parte de Estados Unidos ha dejado al menos 29 fallecidos y más de cuatro millones de hogares sin suministro eléctrico, mientras también ha comenzado a obstaculizar la vacunación contra la Covid-19.

El temporal ‘Uri’, que tiene a más de 150 millones de personas en alerta en distintos puntos del centro, sur y este del país. Las personas que han muerto en esta tormenta han sido por caídas, incendios en viviendas sin electricidad, intoxicaciones con monóxido de carbono en intentos de generar calor, atropellos o accidentes de coche, informa The New York Times.

Las bajas temperaturas han congelado también las fuentes de energía y han dejado sin electricidad a más de 3,7 millones de residentes y comercios en todo Estados Unidos, de los cuales 3,2 millones de ellos son de Texas, según el sitio Poweroutage.us.

A much different, darker looking Houston tonight. pic.twitter.com/bC3J4UF0bM

— Mycah Hatfield (@MycahABC13) February 17, 2021