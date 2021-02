Gobierno de Pakistán declara muerto a Juan Pablo Mohr

Este jueves autoridades pakistaníes declararon muerto al montañista chileno Juan Pablo Mohr y a sus dos compañeros de aventura en el K2, la segunda cumbre más alta del mundo, el islandés John Snorri y el local Ali Sadpara, cuyo último contacto con la base se produjo el pasado viernes 5 de febrero, en momentos que disponían a domar la cima.

Las autoridades pakistaníes anunciaron la noticia a través de una conferencia en la que también estuvieron presentes las familias de los montañistas.

Tras esto, la misión ahora estará centrada en la recuperación de los cuerpos.

Por su parte, Sajid Sadpara, hijo del montañista desaparecido Ali Sadpara, dijo durante la conferencia: “yo, junto con varios otros montañistas internacionales, tengo la firme convicción de que ocurrió un accidente en su camino de regreso después de haber alcanzado la cima del K2. En este momento de inmenso dolor, el apoyo y el amor de los paquistaníes ha sido una fuente de gran aliento. Pakistán ha perdido a un héroe nacional patriota”.

Mohr, arquitecto de profesión, con solo 34 años en su carrera deportiva logró escalar cuatro cimas sobre los 8 mil metros: el Annapurna (8.091), el Manaslu (8.163), el Lhotse (8.516) y el Everest (8.849), hecho inédito dado que lo consiguió sin el apoyo de oxígeno suplementario.

Por su parte, el presidente de Pakistán, Arif Alvi, expresó sus condolencias a la familias de los fallecidos a través de su cuenta en Twitter.

I express my condolences to Ali Sadpara’s family. May Allah grant this brave man eternal place in Jannah. He battled nature with strength, fortitude and heroism. Condolences to the families & citizens, of Iceland’s John Snorri Sigurjónsson & Chile’s Juan Pablo Mohr Prieto.

— Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) February 18, 2021