Estas son las canciones que le gusta cantar en la ducha a Barack Obama

Barack Obama ha compartido su playlist especial para escuchar mientras se baña, el ex presidente de Estados Unidos liberó su colección durante un episodio del podcast Renegades: Born in the USA.

Este programa, que tiene como co anfitrión a Bruce Springsteen, mostró esta parte musical de Barack Obama y cuáles son sus 44 canciones favoritas con las que el exmandatario disfruta escuchar mientras toma un baño.

“Canto en la ducha, canto fuera de la ducha. No me da vergüenza cantar”, dijo riendo. “Mis hijas y mi esposa a veces ponen los ojos en blanco”.

Con la revelación de esta lista, Spotify decidió subir todas las canciones seleccionadas a una playlist.

Esta incluye canciones de Marvin Gaye, Bob Dylan y Beyoncé, entre otros. Además de canciones de Bruce Springsteen, incluidas dos versiones independientes de “Born In The USA”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que comparte su amor por la música. En 2020 viralizó una lista de reproducción veraniega y otra que estaba ligada a las canciones que más escuchó dentro de su periodo como presidente.

Over the past few months, I’ve spent a lot of time listening to music with my family. I wanted to share some of my favorites from the summer—including songs from some of the artists at this week’s @DemConvention. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/2ZFwdN46jR — Barack Obama (@BarackObama) August 17, 2020

Además, en diciembre del año pasado, Barack Obama dio a conocer sus sencillos favoritos del último año. Entre ellos había canciones de Meghan The Stallion, Mac Miller, J. Cole y Faye Webster.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4 — Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2020

Aquí te dejamos algunas canciones de la playlist

Come Together- The Beatles

Respect- Aretha Franklin

Because The Night – Patti Smith

Maggie’s Farm – Bob Dylan