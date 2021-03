Secuestros de niños en Nigeria: Dinero fácil en un país en crisis

Más de 600 estudiantes han sido secuestradas desde diciembre en Nigeria, lo que evidencia la grave crisis que vive el país, donde se producen varios raptos a cambio de dinero.

El pasado 17 de febrero, 27 niños y sus maestros también fueron sacados de una escuela en Kagara, en el estado de Níger, siendo liberados al cabo de unos días.

Ante esto, las autoridades señalaron que los recientes ataques a escuelas en el noroeste del país han sido perpetrados por “bandidos”, un término vago para llamar a secuestradores, ladrones armados, ladrones de ganado, pastores de la región de Fulani y otras milicias armadas que operan en la región y que están principalmente motivados por el dinero.

El gobernador de Zamfara, Bello Matawalle, quien en el pasado prometió a los bandidos “arrepentidos” que les daría casas, dinero y automóviles, dijo que la gente “que no se sentía cómoda” con su “iniciativa de paz” estaba saboteando sus esfuerzos para poner fin a la crisis.

Hasta el momento, las víctimas de secuestros eran viajeros que utilizaban las carreteras en el noroeste de Nigeria, y pagaban entre US$20 y US$200.000 por su libertad.

Desde el secuestro en 2014, de 276 colegialas de la escuela secundaria de Chibok, en el estado de Borno, a manos de militantes islamistas de Boko Haram, más grupos armados han recurrido al secuestro masivo de estudiantes.

El secuestrar a cientos de estudiantes en lugar de a quienes viajan por carretera garantiza tener publicidad y la participación del gobierno en las negociaciones, lo que podría significar millones de dólares en pagos de rescate.

Ante esto, la experta en seguridad Kemi Okenyodo cree que esto ha hecho que los secuestros de escolares sean lucrativos para las bandas criminales.

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, también insinuó que los gobernadores estatales están alimentando la crisis.

State Governments must review their policy of rewarding bandits with money and vehicles. Such a policy has the potential to backfire with disastrous consequences. States and Local Governments must also play their part by being proactive in improving security in & around schools.

— Muhammadu Buhari (@MBuhari) February 26, 2021