¿Son las iglesias un foco de contagio?

La situación de la pandemia en Chile ha ido empeorando, obligando al gobierno a endurecer las medidas sanitarias. Sin embargo, se autorizó la celebración de misas con 20 personas en espacios abiertos y 10 en espacios cerrados, de lunes a domingo, en las comunas que se encuentren en Fase 2.

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, respaldó esta medida en el programa Tolerancia Cero, donde indicó que:

“No he visto ningún paper científico que diga que el contagio pasa en las misas o en otros ritos religiosos (…) La espiritualidad de las personas no es algo a minimizar y es algo muy importante en términos de la salud mental. Yo no soy practicante, pero más allá de eso, creo que es relevante”.