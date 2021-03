Las series y películas chilenas que están en Netflix

El Agente Topo

En febrero de 2020 llegó a Netflix el aplaudido documental El Agente Topo, de Maite Alberdi, cinta de 90 minutos que acaba de ser nominada al Óscar como Mejor Documental.

Rómulo, un investigador privado, recibe de parte de una clienta el encargo de investigar sobre el estado de salud de su madre, quien vive en un asilo.

Para llevar a cabo la misión contrata a Sergio, un hombre viudo de 83 años quien debe internarse en el asilo como un agente topo. Allí, Sergio lucha por cumplir su misión mientras inevitablemente, se involucra en la vida de las residentes de ese hogar.

Piola

Las calles de Quilicura son el escenario de la película Piola, del director nacional Luis Alejandro Pérez, que obtuvo el Premio a Mejor Ópera Prima, en el Festival de Cine de Guadalajara.

Estrenada el año pasado, ahora acaba de llegar al catálogo de Netflix esta ficción que muestra la realidad de los jóvenes en dicha comuna del norte de la región Metropolitana.

Martín (Max Salgado) y Charly (René Miranda) pasan el tiempo haciendo música rap. Una noche encuentran un arma cargada en las orillas de un cerro, mientras Sol (Ignacia Uribe), pierde a su perra. Aunque aparentemente inconexas, estas historias están íntimamente ligadas, formando el retrato de jóvenes chilenos en su difícil paso a la adultez.

Una cinta que hace reflexionar sobre la visión que se tiene del arte en Chile al igual que de la xenofobia, la desigualdad y la importancia de la amistad.

Aquí no ha pasado nada

El director Alejandro Fernández Almendras causó algo de polémica con esta cinta cuando se estrenó, en 2016, porque está inspirada en el caso de Martín Larraín, el joven (hijo del ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín) que atropelló a un hombre en Curanipe y se dio a la fuga.

La historia de se centra en Vicente, interpretado por Agustín Silva, un joven que está veraneando en la playa de Zapallar, y se junta a carretear con un grupo de jóvenes (Geraldine Neary, Augusto Schuster, entre otros) a quienes prácticamente no conoce, sólo tienen algunos conocidos en común.

En una noche de mucho copete, y drogas entre fiesta y fiesta atropellan a un hombre en la carretera. Vicente va en la parte de atrás y está tan borracho que ni siquiera se da cuenta de lo que pasa.

Es el único que no se baja del auto. Mientras la noche se va relatando a través del recorrido y las horas que van pasando en pantalla, Vicente está cada vez más ajeno a lo que sucede a su alrededor. Él solo quiere pasarlo bien y no dimensiona el drama que está ocurriendo al lado suyo.

El joven que iba manejando en la película se llama Manuel Larrea, nombre que alude al hijo del senador, y a través de un juego tendencioso, él y sus amigos inculpan a Vicente, lo hacen creer que él iba manejando.

Nadie sabe que estoy aquí

El debutante Gaspar Antillo dirige la primera película original de Netflix de producción nacional.

Tiene como protagonista a Jorge García, mejor conocido como Hurley de la serie Lost, quien asume por primera vez un papel protagónico y en un filme realizado en el país de origen de su padre, el médico chileno Humberto García.

Un joven llamado Memo (Jorge García) vive en una lejana granja de ovejas, en Chile, ocultando su talento musical debido a una terrible experiencia que hizo que toda su vida se truncara. Mantiene un perfil bajo y se dedica, junto a su tío, a vivir una vida tranquila y a ocuparse de la granja cerca del lago Llanquihue.

El cristo ciego

Christopher Murray es el director de este filme que se centra en un joven que emprende un viaje por el Altiplano en búsqueda de la salvación propia, de un amigo y de quienes va conociendo en el camino.

Con la historia de un hombre en un pequeño pueblo chileno que cree ser un nuevo Cristo, Murray construye un road-movie a pie y sin zapatos, donde la religión aparece al mismo tiempo como la única salvación para las personas en las márgenes, abandonadas por todos menos por su dios, y como una mentira elaborada.

El protagonista, Michael Silva, es el único actor profesional que interviene en esta cinta; el resto son lugareños pampinos que también contribuyeron con sus historias a construir la trama.

Una película que se estrenó en el Festival de Venecia y que obtuvo bastantes aplausos de la crítica internacional.

Dry Martina

Esta es una comedia chilena/argentina que tuvo excelentes críticas y que sigue a una ex cantante pop argentina (Martina) que, luego de una ruptura amorosa, decide viajar a Chile para redescubrirse sexual, profesional y familiarmente.

Un estreno del 2020 con muy buenas actuaciones de Antonella Costa y Geraldine Neary.

Bala loca

Esta es una de las series chilenas más aplaudidas del último tiempo. Se dio por Chilevisión en 2016 y si bien su audiencia no fue masiva, concitó el interés de fieles seguidores y de la crítica, que resaltó cada uno de sus 10 episodios.

El protagonista es Mauro Murillo (Alejandro Goic), un periodista discapacitado que denunció los crímenes de la dictadura, pero que luego se dedicó al periodismo de farándula.

Decidido a recuperar su prestigio, funda un medio independiente e inicia una peliaguda investigación sobre la sospechosa muerte de una colega por una “bala loca”. El instinto de Mauro le dice que algo más se esconde detrás de la supuesta bala loca que acabó con la vida de la periodista.

En ese trabajo él y sus compañeros lo arriesgarán todo, incluso sus vidas. En el elenco hay otros nombres como Alfredo Castro, Aline Kuppenheim, Trinidad González, Catalina Saavedra y Pablo Schwarz.

La memoria del agua

El sexto largomatraje del director Matías Bize, que se estrenó en 2015, tras La vida de los peces, tiene como protagonistas a Elena Araya y Benjamín Vicuña.

Es la historia de amor de una joven pareja que tras la muerte de su hijo lucha por mantener su relación. Este inmenso dolor los ha fracturado como pareja y a pesar de lo mucho que se quieren, no pueden sobreponerse a la inmensa pérdida.

Por esta cinta, Bize obtuvo el premio Colón de Oro a Mejor Director en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

El Reemplazante

El ejecutivo de una importante empresa (Iván Álvarez de Araya) se queda sin trabajo por sus errores y ambición desmedida.

Empujado por su padre y su hermano, que se dedican a la docencia, decide replantearse la vida y hacer clases en un colegio con alumnos de bajos recursos.

Ahí conoce a estos chicos en riesgo social, los empieza a entender y a querer, en una relación difícil, pero al final fructífera para ambas partes, porque este improvisado profesor irá re-aprendiendo valores que había dejado de lado.

Una producción de dos temporadas que le dio prestigio a TVN, canal en que se emitió en 2012 y 2013, y que, además, tenía como canción central la gran Mi Verdad, en la voz de Ana Tijoux.

Mujeres arriba

Esta comedia, que se estrenó el año pasado y que dirige Andrés Feddersen, es ideal para reirse.

Su historia gira en torno a las relaciones y las aventuras de tres amigas treinteañeras: Maida (Natalia Valdebenito), Consuelo (Alison Mandel) y Teresa (Loretto Bernal).

Tras la separación de esta última, luego de descubrir la infidelidad de su marido, sus dos amigas la ayudarán en su proceso en busca de la felicidad a través de la liberación sexual.

Mi amigo Alexis

El 2020 llega a Netflix esta película protagonizada por el delantero de la Selección Chilena. Alexis Sánchez da aquí sus primeros pasos en la actuación, acompañado por el experimentado actor Daniel Muñoz y de los niños Luciano González y Marco Baeza, quien interpreta al futbolista en su niñez.

La cinta, inspirada en la vida del jugador del Inter de Milán y dirigida por Alejandro Fernández Almendras, muestra la amistad entre un niño y su ídolo deportivo, en un viaje emotivo y optimista frente a las dificultades de la vida.