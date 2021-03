Los motivos del aumento de los ataques contra la comunidad asiática en EE.UU.

Xiao Zhen Xie vive desde hace 26 años en San Francisco, Estados Unidos, y fue agredida esta semana por un desconocido mientras esperaba en una esquina a que cambiara el semáforo para poder cruzar la calle.

Mientras la mujer, de 76 años de edad, esperaba en la esquina, un hombre se acercó y le lanzó un golpe, sin razón aparente, en el ojo izquierdo, lo que provocó la reacción de la anciana que golpeó a su agresor.

La hija de la adulta mayor explicó que su madre encontró una tabla en el suelo y la usó para defenderse de su agresor y dejarle con la cara ensangrentada como se lo ve en un video difundido en redes sociales.

Según RT, Xiao, que también requirió asistencia médica en un hospital, tiene el ojo hinchado y no puede ver con él. Según su hija, tampoco ha podido comer y está tan aterrorizada que tiene miedo incluso de salir de casa. La familia empezó a recaudar dinero en la plataforma GoFundMe para costear los gastos médicos”.

El ataque a Xio no ha sido el único registrado esta semana contra la comunidad asiática.

Al menos ocho personas murieron, seis de ellas de origen asiático, luego de que un joven de 21 años llamado Robert Aaron Long disparara el martes contra tres lugares: un salón de masajes y dos spas, todos ubicados en un suburbio al norte de Atlanta, Georgia.

Pese a que el atacante descartó motivación racial para cometer el tiroteo según informó la policía en rueda de prensa, el hecho de que la mayoría de las víctimas fuera de origen asiático generó temores en esa comunidad.

De hecho, los crímenes de odio contra personas de origen asiático se han disparado desde el pasado año en EE.UU., impulsados en parte por la retórica de extrema derecha que los culpa por la pandemia de Covid-19.

solo entre marzo y diciembre de 2020 se reportaron 2.808 denuncias en el país, de las cuales el 8,7% involucraron agresiones físicas y el 71% incluyó acoso verbal, según datos de la organización Stop AAPI Hate, que rastrea actos racistas contra personas de origen asiático.

Ante esto, el presidente Joe Biden condenó los “viciosos crímenes de odio contra estadounidenses de origen asiático” que han sido “atacados, acosados, culpados y convertidos en chivos expiatorios” debido a la pandemia de Coronavirus.

Por su parte, el ex presidente Barack Obama también condenó lo que consideró “violencia contra personas de origen asiático”.

Even as we’ve battled the pandemic, we’ve continued to neglect the longer-lasting epidemic of gun violence in America. Although the shooter’s motive is not yet clear, the identity of the victims underscores an alarming rise in anti-Asian violence that must end.

