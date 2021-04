Pamela Jiles promete no ser candidata presidencial si el gobierno patrocina el tercer retiro del 10% y no acude al TC

Durante su intervención por el proyecto del tercer retiro del 10%, la diputada Pamela Jiles se comprometió a bajar su candidatura si el gobierno decide patrocinar el proyecto y no llevarlo al Tribunal Constitucional.

“Mi única ambición es salvar a mi pueblo que sufre. Pues bien, seamos prácticos señor Presidente, le digo desde aquí que me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto del tercer retiro y por cierto no lo lleva al Tribunal Constitucional, de modo que la gente reciba su dinero en abril”, expresó Jiles.

La diputada aseveró que el mandatario “tiene en sus manos eso que lo obsesiona, sacarme de la carrera presidencial, no tener el castigo de tener que ponerme la banda presidencial en marzo próximo”.

“Evalúan con preocupación como crece mi capital político y Piñera presiona a sus propios parlamentarios para que voten en contra del tercer retiro, usando el argumento de que su aprobación me haría subir aún más en las encuestas presidenciales y pondría en peligro su propio liderazgo“, detalló.

Asimismo agregó: “Señor presidente, no tengo hoy mayor tarea que salva la vida de los que nadie escucha, solo me anima el amor a mi pueblo, la responsabilidad que tengo de proteger a las personas que están sufriendo, sean de izquierda o derecha, viejos o niños (…) si no me pararon ni las balas ni las torturas en Dictadura, no me van a venir a detener ustedes, la desprestigiada clase política“.