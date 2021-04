Joe Biden exige reformar prácticas policiales tras el juicio al asesino de George Floyd

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le exigió al Congreso de ese país aprobar reformas en las prácticas policiales existentes, todo esto en el marco del veredicto entregado este martes contra Derek Chauvin, expolicía acusado de asesinar al afroamericano George Floyd el 25 de mayo de 2020.

Chauvin fue encontrado culpable de forma unánime por los tres delitos que se le imputaron (asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado), un veredicto que Biden calificó como “un paso gigante en la marcha hacia la justicia”, pero que “no es suficiente” para combatir el racismo sistémico presente es ese país.

The guilty verdict does not bring back George Floyd. But through the family’s pain, they are finding purpose so George’s legacy will not be just about his death, but about what we must do in his memory. pic.twitter.com/swjH0yprjN

