TC no acogerá a trámite el requerimiento presentado por el gobierno para frenar el proyecto de tercer retiro

El Tribunal Constitucional rechazó acoger a trámite el requerimiento presentado por el gobierno y que busca congelar el proyecto de tercer retiro del 10% aprobado por más de 2/3 del Congreso.

Siete magistrados votaron en contra y tres estuvieron a favor del requerimiento.

En contra: Rodrigo Pica, María Pía Silva, José Ignacio Vásquez, Nelson Pozo, Juan José Romero, Gonzalo García e Iván Aróstica.

A Favor: Miguel Ángel Fernández y Cristián Letelier.

El escrito del Ejecutivo ante el tribunal recogía los tres argumentos que ya había esgrimido la instancia para declarar inconstitucional el primer requerimiento que presentó el gobierno ante el organismo, por una reforma para el segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales. Y añadía otros tres relativos a rentas vitalicias, falta al derecho a la propiedad y a que la iniciativa impulsada por la oposición contravendría lo resuelto previamente por el tribunal.

Previo a la votación en el TC, el magistrado Iván Aróstica señaló que “todos los ministros van a abocarse no a repetir lo que dijimos el 30 de diciembre (para el primer requerimiento), no tiene sentido eso. Si alguien cree que vamos a calcar eso, no. Han ocurrido acontecimientos”.

“Lo relevante va a estar en si se están cumpliendo los fallos del Tribunal Constitucional, si las leyes están saliendo como sugirió el Tribunal Constitucional. Nosotros hicimos veladamente un llamado a legislar en favor de la ciudadanía. Vamos a ver si las partes lo han cumplido”, sostuvo.

