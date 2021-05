Adiós al biólogo y creador de la autopoiesis: A los 92 años murió Humberto Maturana

Admirado por su capacidad intelectual y de observación y la forma de explicar lo que parecía inexplicable, Humberto Maturana dejó huellas más allá de la ciencia.

El biólogo, escritor y filósofo chileno falleció hoy a los 92 años. El Premio Nacional de Ciencias en 1994 es reconocido internacionalmente, junto a Francisco Varela, por la creación del concepto autopoiesis que se deriva del griego auto que significa “sí mismo” y poiesis, que se refiere a la “creación o producción”.

En una entrevista en BBC en 2019 dijo sobre su término acuñado sobre la definición de la vida: “La pregunta básica que me hice fue qué es lo vivo y qué muere, o qué tiene que estar pasando en su interioridad en un ente para que yo, mirándolo desde afuera, pueda decir que es un ser vivo”.

Agregando que “los seres vivos somos sistemas autopoiéticos moleculares, o sea, sistemas moleculares que nos producimos a nosotros mismos, y la realización de esa producción de sí mismo como sistemas moleculares constituye el vivir”.

Su vida

Maturana nació en 1928 en Santiago. Estudió en el Liceo Manuel de Salas y en 1950 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En 1954 estudió en la University College de Londres anatomía y neurofisiología, gracias a una beca de la Fundación Rockefeller. Posteriormente, en 1958 obtuvo el Doctorado en Biología de la Universidad Harvard, en Estados Unidos.

De regreso en Chile, trabajando como ayudante de cátedra e investigador, en 1994 recibió el Premio Nacional de Ciencias por su trabajo en la percepción visual en vertebrados y sus planteamientos acerca de la teoría del conocimiento orientado a la educación.

Autor de más de 20 libros, también escribió ensayos y papers. En el año 2000 fundó junto a Ximena Dávila el Instituto de Formación Matríztica.

La última entrevista

En abril recién pasado, Maturana dio si última entrevista a La Tercera donde claramente dijo: “Es absolutamente legítimo decir hasta aquí vivo. Yo, Humberto Maturana, quiero escoger el momento en que voy a morir, no quiero ser una carga, no quiero generar daño y no quiero contribuir al crecimiento de la población, porque es dañino para todos. El modo de vida del ser humano ha sido absolutamente destructivo”.

Revive una entrevista que le hicimos en Hablemos en Off donde se refirió a la democracia y las relaciones de poder