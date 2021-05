Se reporta que Israel bombardeó edificio con oficinas de prensa de Al Jazeera y agencia AP en Gaza

De acuerdo a lo informado por la Agencia AFP “el ejército israelí bombardeó este sábado un edificio de unos diez pisos de Gaza en el que se encuentran las oficinas de la televisión catarí Al Jazeera y la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP)”.

BREAKING: Israeli airstrike destroys high-rise building housing Al Jazeera, AP, and other media outlets in Gaza pic.twitter.com/x5MoDUqxiD

“Un ataque israelí ha destruido el edificio que alberga las oficinas de AP en Gaza”, dijo en Twitter el periodista de la agencia de noticias, Jon Gambrell. Quien además había publicado que el Ejército había advertido que el edificio era un blanco.

APNewsAlert: GAZA CITY, #Gaza Strip (AP) – Owner of Gaza high-rise that houses @AP office says army warned it would target building.

Al Jazeera puso en su Twitter el video del momento en el que el edificio es derrumbado:

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️

🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021