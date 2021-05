Cristián Valdivieso: “Se esperaba que fuera una elección más desconectada de la política y más de la ciudadanía, pero se mezcló”

Cristián Valdivieso se refirió a esta mega elección haciendo hincapié que la baja de personas que fueron a votar no debe ser indicio de que a la gente no le importa lo que pasa en el país.

#EleccionesEnDuna conversamos con @CristianValdivi “Sabemos los que votaron ayer y no era indicativo de nada, porque no teníamos experiencia de votos en dos das, entonces fue temerario decir que fue una buena votación” 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/pIqISbGsPp — Radio Duna (@RadioDuna) May 16, 2021

La vacuna podría haber alentado a los mayores que no habían votado en el plebiscito, hacia pensar que el universo era mayor, pero sin embargo el ánimo no era tan alto como en el Plebiscito.

“El proceso generaba expectativas, esperanzas y ganas, pero bajos niveles de información. Eso, conjugado con que el ánimo de las personas estaba más bajo respecto al Plebiscito, porque la elección no era tan épica” pic.twitter.com/hWQuK13KEG — Radio Duna (@RadioDuna) May 16, 2021

“Nuestro pronóstico estuvo bajo eso, porque más que mirar el tema electoral fue mirar la subjetividad de la gente, la emoción frente a la elección y se daba cuenta que estaba más politizado de lo que se quería”#DunaVota pic.twitter.com/0Cax3Mj8MS — Radio Duna (@RadioDuna) May 16, 2021

“Se esperaba que fuera una elección más desconectada de la política y más de la ciudadanía, pero se mezcló con gobernadores, alcaldes e implicancias a presidenciales. Entonces se terminó hablando mucho en códigos políticos partidarios que era justo lo que la gente no quería y esperaba en la oxigenación de la política”.

Valdivieso acotó que “lo peor que podría pasar es que pensemos que esto no es algo que no le interesa a la ciudadanía y lo desconecte. No significa que no le importe”.

#EleccionesEnDuna conversamos con @CristianValdivi “Vamos a tener una votación de independientes más alta que la que se va a expresar en escaños”@CriteriaChile #DunaVota https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/D1jn3GtJuT — Radio Duna (@RadioDuna) May 16, 2021

#EleccionesEnDuna @CristianValdivi de @CriteriaChile “No significa que esta elección vaya a tener implicancias en las presidenciales, pero más para tomar decisiones que para ver las personas que aparecieron en estas elecciones para más adelante” https://t.co/ZhqMwqAHLE pic.twitter.com/Egy4joYiLv — Radio Duna (@RadioDuna) May 16, 2021

#EleccionesEnDuna @CristianValdivi “Esperaría que una vez electa la convención la saquemos de los códigos políticos tradicionales y empecemos a ver el surgimiento de nuevos alineamientos, donde los actores políticos no tienen el objetivo principal de cuidar su clientela” pic.twitter.com/u8SxVbUzir — Radio Duna (@RadioDuna) May 16, 2021

“El puiinto es que tercio va a obtener la derecha. Una pinochetista que estuvo en contra del cambio y es un grupo que probablemente se va a dispersar en ciertos temas y lo mismo va a pasar con gente de izquierda. No vamos a ver tan politizada la convención, como el parlamento, porque si pasa eso va a terminar desinfectando la ciudadanía”.