¿Quién es Carmen Gloria Valladares?: La persona clave del éxito de la ceremonia inaugural de la Convención Constituyente

“No tuve ninguna duda que yo no podía tener un país divido. Si me habían designado para dirigir el acto, me sentía con la autoridad para suspenderlo, aclarar lo que estaba pasando, tratar de solucionarlo y lograr el objetivo al que fuimos convocados”, aseveró Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora del Tricel, quien estuvo a cargo de la instalación de la Convención Constituyente.

En Hablemos en Off, aseveró que “soy muy republicana y muy institucional. Yo no iba a interrumpir el himno nacional, eso lo tuve siempre claro (…) Cuando terminó el himno me acerqué a escuchar a la persona que estaba reclamando”.

En el inicio la convención fue retrasada por los incidentes que se registraron a las afueras del edificio donde se reunieron los constituyentes electos el pasado 15 y 16 de mayo para asumir sus cargos y elegir el presidente y vicepresidente de la instancia.

Debido a estos incidentes, Carabineros actuó lanzando bombas lacrimógenas para mantener el orden en el lugar, lo que finalmente se tradujo en que los constituyentes -al interior del recinto- comenzaran a manifestarse por los hechos que estaban ocurriendo en el exterior.

A las 11 horas se intentó comenzar con la ceremonia, empezando con el himno nacional, pero varios constituyentes gritaron durante toda la canción nacional “liberar a los presos por luchar”.

Tras estos tensos momentos, Carmen Gloria Valladares, a cargo de iniciar la primera jornada, acordó con los constituyentes el suspender provisoriamente el inicio.

¿Quién es Carmen Gloria Valladares?

Su nombre apareció el pasado 21 de junio, cuando el Presidente Sebastián Piñera convocó a la primera sesión de instalación de la convención, que fue fijada para hoy domingo 4 de julio.

Nacida en Antofagasta, Valladares es una abogada de la Universidad Católica y tiene un postítulo en Derecho Constitucional. Ha sido secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones desde 1999 y ha participado como veedora internacional en misiones de la Unión Interamericana de Organismos Electorales.

Su carrera la ha desarrollado en el sector público y en varios tribunales: trabajó en la Corte Suprema entre 1984 y 1987. Además, fue relatora en el Tribunal Constitucional (TC) entre 2011 y 2012. Sin embargo, su experiencia en el Tricel es mayor. Ha trabajado en dos oportunidades: primero entre 1999 y 2011. Luego regresó en 2012 y desde ese año es secretaria relatora.

Por su cargo, además, ha sido veedora internacional en elecciones de otros países, pues forma parte de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE). Además, es integrante de la Asociación de Magistradas de las Américas.