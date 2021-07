El asesinato del presidente Jovenel Moïse: La peligrosa inestabilidad en Haití

“No estamos en situación de matarnos unos a otros”, esto dijo el presidente de Haití, Jovenel Moïse, en conversación con la BBC en 2019. Tras dos años de esta entrevista, el mandatario fue asesinado la madrugada de este miércoles en su residencia.

Además, la mujer del jefe de Estado resultó herida en el ataque y fue hospitalizada, informó el primer ministro , Claude Joseph, quien pidió calma a la población y aseguró que la policía y el ejército se encargan de mantener el orden.

A través de Twitter, se mostró un video de minutos antes del ataque a Moïse que mostrarían a los presuntos autores del crimen.

Tras el asesinato del mandatario, Joseph declaró el estado de sitio en el país.

El estado de sitio representa un concepto equivalente al de estado de guerra, y por ello se dan a las fuerzas armadas facultades preponderantes para los actos de represión. Durante el estado de sitio quedan en suspenso las garantías constitucionales, con mayor o menor extensión, según las leyes.

Varios líderes mundiales condenaron el asesinato en la madrugada de este miércoles del presidente haitiano a través de sus redes sociales, entre ellos, el presidente Sebastián Piñera.

I am shocked and saddened at the death of President Moïse. Our condolences are with his family and the people of Haiti. This is an abhorrent act and I call for calm at this time.

