Interpelación al ministro Paris: “El virus puede volver, más aún si hay una nueva variante (…) por supuesto que estamos preocupados”

Un tenso debate se dio en ciertos momentos entre el ministro de Salud, Enrique Paris y el diputado Miguel Crispi, presidente de la Comisión de Salud del Congreso y encargado de realizar la interpelación al secretario de Estado.

El encuentro empezó cerca de las 16.00 horas, donde el ministro Paris fue consultado por siete materias principales:

Uno de los momentos destacables fue cuando el ministro fue consultado por el Plan Paso a Paso (“retroceder cuando hay muchos casos y cerrar, y abrir cuando hay pocos casos”), donde el parlamentario tomó como ejemplo otros países donde se ha usado la “política de supresión agresiva”.

Ante esto el ministro Paris respondió: “La estrategia de supresión cero no ha funcionado en ninguna parte del mundo, la OMS ha dicho todo lo contrario, que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus y es muy probable que tengamos que seguir vacunando en los años venideros”.

“Por supuesto, que no nos damos por vencedores, no somos triunfalistas, como dijo un artículo en el extranjero, hecho por una persona de acá de Chile y en la cual también se entrevistó a una doctora chilena para atacarnos desde fuera (…) nosotros pensamos que el virus puede volver, más aún si hay una nueva variante, puede volver con más fuerza, más aún si las vacunas no cubren esas nuevas variantes, por supuesto que estamos preocupados”, agregó.