Juegos Olímpicos: Estas son las fechas y horarios en que competirá el Team Chile

Si bien la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio será este viernes 23 de julio, la competencia comenzó este miércoles, en donde estuvo el debut de La Roja en el torneo de fútbol femenino.

El equipo nacional perdió por 2-0 ante Gran Bretaña, en el Sapporo Dome. Tras esto, la dirigidas José Letelier se enfrentará a Canadá el próximo sábado 24 de julio a las 03:00 hora chilena.

Puedes revisar el comentario sobre el partido entre La Roja y Gran Bretaña en la voz de Francesca Ravizza en Ahora en Duna, aquí:

En estos JJ.OO. que durarán hasta el 8 de agostos, participarán más de 50 deportistas del Team Chile.

Este viernes es la próxima aparición de un chileno, cuando el destacado deportista Tomás González se presente en el All Around Masculino. Por otro lado, la taekwondista Fernanda Aguirre dio positivo para Covid-19, por lo que no podrá presentarse en la competencia.

Viernes 23 de julio

19:30 horas: Remo con César Abaroa y Eber Sanhueza

con César Abaroa y Eber Sanhueza 20:00 horas: Tenis de mesa con Paulina Vega

con Paulina Vega 21:00 horas: Judo con Mary Dee Vargas

con Mary Dee Vargas 21:30 horas: Gimnasia (All Around Masculino) con Tomás González

con Tomás González 00:00 horas: Tiro con arco con Andrés Aguilar

Sábado 24 de julio

Por definir: Tenis con Tomás Barrios

con Tomás Barrios 03:30 horas: Selección Femenina fútbol

04:00 horas: Adiestramiento con Virginia Yarur

con Virginia Yarur 06:00 horas: Natación (400 metros libres) con Eduardo Cisternas

con Eduardo Cisternas 18:00 horas: Surf con Manuel Selman

con Manuel Selman 20:00 horas: Esgrima con Katina Proestakis

con Katina Proestakis 20:00 horas: Tiro con Francisca Crovetto

con Francisca Crovetto 20:00 horas: Remo con César Abaroa y Eber Sanhueza

con César Abaroa y Eber Sanhueza 21:30 horas : Gimnasia (All around femenino) con Simona Castro

con Simona Castro 21:00 horas: Taekwondo (- 57 kilos) con Fernanda Aguirre

con Fernanda Aguirre 22:00 horas: Vóleibol playa con Esteban y Marco Grimalt

con Esteban y Marco Grimalt 23:00 horas: Vela con Clemente Seguel

Domingo 25 de julio

Por definir: Gimnasia con Simona Castro

con Simona Castro 00:00 horas: Ciclismo con Catalina Soto

con Catalina Soto 01:00: Tenis de mesa con Paulina Vega

con Paulina Vega 04:00 horas: Adiestramiento con Virginia Yarur

con Virginia Yarur 17:30 horas: Triatlón con Diego Moya

con Diego Moya 18:00 horas: Surf con Manuel Selman

con Manuel Selman 20:00 horas: Tiro con Francisca Crovetto

con Francisca Crovetto 23:00 horas: Vela con Clemente Seguel

Lunes 26 de julio

02:00 horas: Mountain Bike con Martín Vidaurre

con Martín Vidaurre 06:00 horas: Natación con Kristel Köbrich

con Kristel Köbrich 17:30 horas: Triatlón con Bárbara Riveros

con Bárbara Riveros 18:00 horas: Surf con Manuel Selman

con Manuel Selman 19:30 horas: Remo con César Abaroa y Eber Sanhueza

con César Abaroa y Eber Sanhueza 20:30 horas: Arco (recurvo masculino) con Andrés Aguilar

con Andrés Aguilar 21:00 horas: Tenis de mesa con Paulina Vega

con Paulina Vega 23:00 horas: Vela con Clemente Seguel

Martes 27 de julio

04:00 horas: Vóleibol playa con Esteban y Marco Grimalt

con Esteban y Marco Grimalt 07:00 horas: Selección Femenina fútbol

18:00 horas: Surf con Manuel Selman

con Manuel Selman 20:30 horas: Tiro con arco con Andrés Aguilar

con Andrés Aguilar 21:00 horas: Tenis de mesa con Paulina Vega

con Paulina Vega 21:30 horas: Natación (1.500 mts. libres) con Kristel Köbrich

Miércoles 28 de julio

04:30 horas: Adiestramiento con Virginia Yarur (finales)

con Virginia Yarur (finales) 18:30 horas: Golf con Joaquín Niemann y Guillermo Pereira

con Joaquín Niemann y Guillermo Pereira 19:30 horas: Remo con César Abaroa y Eber Sanhueza

con César Abaroa y Eber Sanhueza 22:00 horas: Tenis de mesa con Paulina Vega (finales)

con Paulina Vega (finales) 20:30 horas: Tiro con arco con Andrés Aguilar

con Andrés Aguilar 23:00 horas: Vela con Clemente Seguel

Jueves 29 de julio

06:00 horas: Natación Kristel Köbrich (800 metros)

Kristel Köbrich (800 metros) 18:30 horas: Golf con Joaquin Niemann y Guillermo Pereira

con Joaquin Niemann y Guillermo Pereira 22:00 horas: Vóleibol playa con Esteban y Marco Grimalt

con Esteban y Marco Grimalt 23:00 horas: Vela con Clemente Seguel

Viernes 30 de julio

Por definir: Selección femenina de fútbol

18:30 horas: Golf con Joaquín Niemann y Guillermo Pereira

con Joaquín Niemann y Guillermo Pereira 20:00 horas: Lanzamiento del disco c on Karen Gallardo

on Karen Gallardo 20:30 horas: Tiro con arco con Andrés Aguilar (finales)

Andrés Aguilar (finales) 21:00 horas: BMX Free Style con Macarena Pérez

con Macarena Pérez 21:30 horas: Natación Kristel Köbrich (800 metros) Finales

Sábado 31 de julio

Por definir: Vóleibol playa con Esteban y Marco Grimalt

con Esteban y Marco Grimalt 02:50 horas: Levantamiento de pesas con Arley Méndez

con Arley Méndez 18:30 horas: Golf con Joaquín Niemann y Guillermo Pereira (finales)

con Joaquín Niemann y Guillermo Pereira (finales) 21:00 horas: BMX freestyles con Macarena Pérez

con Macarena Pérez 22:00 horas: Lucha grecorromana con Yasmani Acosta

con Yasmani Acosta 23:00 horas: Vela con Clemente Seguel

Domingo 01 de agosto

Por definir: Vóleibol playa con Esteban y Marco Grimalt

con Esteban y Marco Grimalt 06:00 horas: Lanzamiento del disco con Karen Gallardo (finales)

con Karen Gallardo (finales) 20:00 horas: Lanzamiento del martillo con Gabriel Kehr y Humberto Mansilla

Lunes 02 de agosto

Por definir: Selección femenina de fútbol

Por definir: Vóleibol playa con Esteban y Marco Grimalt

Martes 03 de agosto

06:00 horas: Salto ecuestre con Samuel Parot

con Samuel Parot 20:30 horas: Canotaje C1 200 con María José Mailliard

Miércoles 04 de agosto

Por definir: Vóleibol playa con Esteban y Marco Grimalt

Jueves 05 de agosto

00:00 horas: Pentatlón moderno con Esteban Bustos

con Esteban Bustos 20:30 horas: Canotaje C2 500 con María José Mailliard y Karen Roco

Domingo 08 de agosto

Ceremonia de clausura. 07:00 horas